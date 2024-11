video suggerito

Irma Testa attacca Angela Carini: "A Parigi si è fatta cambiare stanza. Non l'abbiamo mai vista" La pugile azzurra replica con durezza alle parole della connazionale, delusa per essersi sentita sola dopo l'incontro con Khelif. "Se fossi stata più tempo con noi, ti avremmo evitato la brutta figura che hai fatto tu e hai fatto fare a tutta l'Italia in mondovisione".

Irma Testa ha replicato sui social alle parole di Angela Carini contro le sue compagne di boxe in nazionale.

Irma Testa ha condiviso una storia su Instagram nella quale ha risposto duramente ad Angela Carini. La pugile, passata alla ribalta per il match contro Imane Khelif abbandonato in lacrime e in ginocchio dopo 45″, ha accusato le compagne di nazionale di averla lasciata sola in un momento molto difficile della sua vita, umana e sportiva. Ha usato parole molto dure per esprimere profonda delusione rispetto al trattamento ricevuto, che non s'aspettava in un momento molto difficile.

Cosa ha detto Angela Carini delle sue compagne di nazionale

"Nessuna di loro mi ha detto una frase di incoraggiamento. È questa è la cosa che mi ha fatto più male. Ma adesso non fanno più parte della mia vita", ha ammesso a corredo della sua narrazione sulla vicenda provocando la reazione della boxeur azzurra di Torre Annunziata che ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 ha conosciuto un altro tipo di amarezza e frustrazione: quella della combattente che sul ring sa di aver dato tutto e che meriterebbe la vittoria ma perde per un verdetto molto discutibile, ingiusto, strano.

La replica di Irma testa condivisa in una storia su Instagram: risponde alle parole di Angela Carini.

La replica di Irma Testa: "Si è fatta cambiare di stanza dopo due secondi"

"Dico solo che eravamo in cinque in stanza quando siamo arrivate a Parigi, ma lei si è fatta cambiare di stanza dopo due secondi, ed è andata a stare da sola – si legge nell'incipit del messaggio scritto da Testa e pubblicato dopo aver visto il post di Fanpage.it sui social -. Troppo superiore per stare con noi? Non l'abbiamo mai vista, non ha mai cenato o pranzato con noi. L'unica volta in cui ha chiesto aiuto, è stato dopo il match, per farsi fare la valigia perché troppo stanca dalle interviste per rientrare nel villaggio con noi comuni mortali".

Alle olimpiadi di Parigi Angela Carini s'è ritirata dopo aver affrontato Imane khelif per 45″ sul ring.

Messaggio diretto: "NOI della nazionale, siamo sempre stati una famiglia"

Basta quel lungo periodo a chiarire perché Angela Carini s'è sentita sola. La replica è piccata, cruda, arriva sul muso come un diretto devastante. Ma quando metti i guantoni e sali sul quadrato sai che sarà così: le prende e le dai, tieni una guardia efficace oppure finisci al tappeto, accetti il duello e tutte le sue conseguenze e ti batti al netto di tutte le giuste attenuanti a corredo. E Testa, per amore di verità, dice la sua perché – dopo quelle parole – non può semplicemente restare in un angolo a incassare. Perché dovrebbe?

"Mi dispiace Angela, ti avremmo anche aiutato e forse se tu fossi stata più tempo con noi, ti avremmo evitato la brutta figura che hai fatto tu e hai fatto fare a tutta l'Italia in mondovisione – ha aggiunto -. NOI della nazionale, siamo sempre stati una famiglia, nel bene e nel male con le nostre antipatie e simpatie, se tu ne avessi fatto parte veramente, sapresti che i panni sporchi si lavano in famiglia".