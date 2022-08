Infila la mano tra le natiche dell’avversario: squalifica pesantissima, carriera a rischio Il comunicato della giustizia sportiva inchioda il rugbista australiano Corey Norman: “Posizionamento intenzionale di una mano tra le natiche del giocatore avversario”.

A cura di Paolo Fiorenza

Il mondo del rugby è scosso da quanto accaduto giovedì scorso durante il match di Super League (il massimo torneo europeo di rugby a 13) tra Warrington Wolves e Toulouse Olympique, una delle due squadre francesi che partecipano alla competizione (le altre 10 sono inglesi). In un'azione di gioco le telecamere hanno colto il 31enne australiano Corey Norman, in forza al Tolosa, poggiare la mano sinistra sul sedere di Oliver Holmes del Warrington e non limitarsi a quello, come certificato poi dalla stangata disciplinare che gli è arrivata.

Norman infatti ha calcato la mano, dove l'espressione – purtroppo per il 30enne britannico Holmes – in questo caso non è metaforica. La vicenda ha avuto ampio risalto e ha portato ad una pesante sanzione per l'esperto giocatore del Tolosa, che è stato squalificato per otto partite dopo essere stato ritenuto colpevole di aver messo intenzionalmente una mano tra le natiche di Holmes.

L'australiano è stato accusato della più alta infrazione possibile e la sua squalifica significa che non potrà più scendere in campo col Tolosa in questa stagione, non potendo dunque dare una mano alla squadra francese per evitare la retrocessione. Norman peraltro si è dichiarato non colpevole durante la sua udienza disciplinare, dopo che gli era stato contestato un reato sportivo di grado F sotto la voce di "altri comportamenti contrari", e ha sostenuto di aver soltanto voluto tirare giù il suo avversario con la mano. Versione che è stata smentita dalla sentenza, che ha affermato che l'atto era deliberato e ha aggiunto alla squalifica anche una multa di 500 sterline (poco meno di 600 euro) per il giocatore.

Il 31enne australiano Corey Norman, impegnato giovedì scorso in Warrington Tolosa

Il provvedimento disciplinare, pubblicato dalla Rugby Football League (la Federazione inglese di rugby a 13), recita: "Il filmato dell'incidente mostra un movimento deliberato del braccio sinistro di Corey Norman e una mano sopra la parte superiore di Oliver Holmes e sulle sue natiche. In nessun momento il filmato mostra una presa dei pantaloncini per spingere Oliver Holmes a terra, come descritto da Corey Norman. Il filmato mostra un posizionamento deliberato delle mani e delle dita di Corey Norman sui glutei e insieme alla denuncia immediata di Holmes, alla reazione del suo compagno di squadra Danny Walker e alla dichiarazione di Holmes a cui abbiamo prestato riguardo, siamo del tutto convinti che questo è stato un posizionamento intenzionale di una mano tra le natiche del giocatore avversario e troviamo che l'accusa è stata provata".

L'assenza di Norman in questo finale di stagione è una mazzata per il Tolosa, visto che si tratta di un giocatore che è partito titolare in tutte e 11 partite da quando ha debuttato in Super League a maggio. Il club francese è ultimo in classifica con 10 punti dopo 23 partite, con 6 partite rimaste da giocare. Ma la pesante squalifica, a meno che l'appello non abbia successo, potrebbe segnare anche la fine della carriera di Norman, visto che l'australiano era uscito dal ritiro solo per firmare un contratto col Tolosa per questa stagione.