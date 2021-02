Dopo la notizia del terribile incidente automobilistico in cui è stato coinvolto l'ex campione di golf, Tiger Woods, si attendono i nuovi bollettini medici sulle sue condizioni di salute. Il pericolo più grave, anche se le prime notizie sono state confortanti escludendo il pericolo di vita, riguardano le gambe, entrambe gravemente compromesse, come subito dichiarato dall'agente di Woods nelle ore successive all'impatto del suo SUV.

Tiger Woods è stato sottoposto ad una operazione chirurgica per ridurre le ‘numerose lesioni' ad entrambi gli arti inferiori e le sue condizioni al momento restano stazionarie a circa 12 ore dall'incidente automobilistico che è avvenuto nella serata italiana di ieri, alle 7.22 americane, nei pressi di Los Angeles, quando l'auto cui era a bordo ha sbandato e tagliato sulla corsia opposta, iniziando a carambolare.

Le autorità hanno detto che Woods è stato trovato dai paramedici accorsi sul luogo dell'incidente, in condizioni gravi ma stabili ed è stato trasportato all'Harbor-U.C.L.A. Medical Center. Daryl L. Osby, il capo dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, ha detto alla CNN che Woods aveva ‘le ossa rotte in entrambe le gambe'.

Sull'account Twitter di Tiger Woods è apparsa una dichiarazione ufficiale, in cui si è confermato l'intervento chirurgico, "una lunga procedura sulla gamba e sulla caviglia destra inferiore" e che era ‘attualmente sveglio, reattivo e in convalescenza". Woods è rimasto sempre cosciente e in grado di parlare con i medici e i vigili del fuoco, dando loro il suo nome e apparendo "lucido e calmo. Mi ha subito detto di chiamarsi Tiger Woods e in quel momento l'ho subito riconosciuto", ha detto il vice Carlos Gonzalez, che è stato il primo ufficiale ad arrivare sulla scena dell'incidente, "ma non era in grado di reggersi sulle proprie gambe, ferite nell'impatto".

Ovviamente le autorità stanno indagando sulla dinamica che ha portato Tiger Woods a perdere il controllo del SUV: al momento non ci sarebbe alcuna prova sul fatto che fosse alterato o che ci sia stato un impedimento. La causa, ha rilasciato in conferenza stampa la polizia di Los Angeles, potrebbe essere semplicemente l'alta velocità del mezzo che ha fatto perdere il controllo a Woods e sbatterlo fuori strada: "Deve ringraziare il cielo di essere ancora vivo dopo quel tremendo impatto" ha aggiunto il vice sceriffo.