Il tragico destino dell’olimpionico Gasienica: morto a 24 in un incidente in moto Patrick Gasienica saltatore con gli sci olimpionico ha perso la vita in un tragico incidente in moto. Sullo stesso stanno indagando le autorità.

A cura di Marco Beltrami

Un destino assurdo e beffardo quello di Patrick Gasienica. L'atleta americano di origini polacche ha perso la vita a soli 24 anni per le conseguenze di un tragico incidente in moto. Il saltatore con gli sci che aveva rappresentato il suo Paese alle Olimpiadi ha trovato la morte sulla strada, in uno schianto su cui stanno indagando le autorità.

Gasienica ha gareggiato per il team USA negli ultimi Giochi Olimpici Invernali di Pechino tenutisi nel 2022. In quella circostanza questo ragazzo pieno di vita e molto promettente ha collezionato il 49° e il 53° posto. Un motivo d'orgoglio per lui cresciuto presso il Norge Ski Club con il debutto nel salto con gli sci arrivato nel 2015. Da quel momento la sua carriera era stata in crescendo con la partecipazione ai Campionati mondiali di sci junior FIS nel 2016 e 2017 e, successivamente, ai Campionati mondiali di sci nordico FIS 2019.

Una famiglia di saltatori la sua, con il padre, lo zio e il nonno tutti praticanti questa disciplina. "Patrick era un saltatore con gli sci molto apprezzato nella comunità del salto con gli sci", ha detto l'allenatore del Norge Scott Smith. "I nostri cuori sono davvero spezzati e Patrick ci mancherà per sempre". Su GoFundMe è stato istituito un fondo commemorativo online.

La notizia della sua morte a soli 24 anni ha scioccato tutti, e subito è partito il tam tam mediatico. Solo nelle scorse ore però si è saputo di più delle circostanze del decesso. Gasienica è rimasto vittima di un incidente motociclistico. I testimoni hanno raccontato al Daily Herald, di aver visto la motocicletta accelerare prima che l'autista perdesse il controllo e scivolasse sotto un camioncino. Una teoria confermata in un comunicato stampa del dipartimento di polizia di Bull Valley.

A quanto pare l'autista del camioncino ha rivelato che ha visto una motocicletta scivolare lungo la strada, seguita dal suo conducente, nei pressi di una curva. L'uomo è riuscito a fermarsi prima della collisione, anche se il povero atleta è finito comunque sotto il mezzo. A quanto pare la causa del decesso è un trauma causato da una forza contundente. Vicino alla scena è stato trovato un casco da motociclista, ma non si sa se Gasienica lo indossasse al momento dell'incidente, ha scritto in una e-mail il capo della polizia di Bull Valley Tracy Dickens.