Team New Zealand ha vinto per la quarta volta negli ultimi ventisei anni l'America's Cup di vela. In una combattutissima finale ha sconfitto per 7-3 Luna Rossa, che è uscita battuta ma si è presa meritatamente tantissimi applausi. Mentre si pensa già alla edizione numero 37 (entro sei mesi si conosceranno la sede e le date), si rende merito, sportivamente, ai neozelandesi che se la sono sudata e vincendo le ultime cinque regate hanno mantenuto il trofeo. L'uomo simbolo dei ‘Kiwi' è il timoniere Peter Burling che in un'intervista ha detto che soffre il mare.

Peter Burling, stella della vela e timoniere di New Zealand

Burling ha compiuto trent'anni lo scorso primo gennaio ed ha già una bacheca stracolma di successi. Ha vinto un oro e un argento alle Olimpiadi di Rio, ma anche sette medaglie d'oro ai Mondiali e ora ha acquisito enorme popolarità perché ha condotto al successo New Zealand contro Luna Rossa nell'America's Cup 2021, e lui in realtà il timoniere dei neozelandesi lo faceva già quattro anni fa. Dunque sono due pure i successi nella competizione più antica di questo sport. Insomma è già un mito assoluto di questo sport e ha solo la possibilità di incrementare i suoi primati, ma Burling ha confessato candidamente in un'intervista concessa al ‘Corriere della Sera' che pure lui almeno una volta ha sofferto il mal di mare:

Il mare e la vela fanno parte della cultura, qui in Nuova Zelanda. Se penso alla mia infanzia posso dire che a vela mi sono divertito molto. Ho mai sofferto di mal mare? Assolutamente sì! Credo che tutti i velisti del mondo, almeno una volta nella vita, ne abbiano sofferto.

Le parole del timoniere di New Zealand non devono sorprendere. Perché anche gli uomini di mare possono, talvolta, soffrire il cosiddetto mal di mare. E ciò vale anche, con le dovute proporzioni, per i piloti di Formula 1 che spesso hanno la nausea o il mal d'auto quando sono impegnati al simulatore.