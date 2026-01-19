Il segreto dei giocatori di football per correre al gelo con -15º: il trucco del peperoncino

I Rams hanno vinto nonostante il gelo di Chicago e Poona Ford ha rivelato il suo piccolo segreto, rubato a un altro giocatore: mette del pepe di Cayenna nei calzini per proteggersi dal freddo.

Nel gelo di Chicago, sotto alla bufera di neve che ha imbiancato stadio, i Los Angeles Rams hanno eliminato i Chicago Bears dai playoff di NFL con una bellissima vittoria per 20-17: i californiani sembravano imperturbabili nonostante le condizioni meteo avverse e il termometro che ha toccato i -15º facendo ghiacciare tutto il campo. Come hanno fatto a giocare con tanta disinvoltura sotto la neve? Poona Ford alla fine della partita ha svelato il segreto che è tanto semplice quando efficace, una sorta di rimedio della nonna che viene tramandata tra i giocatori.

Ai microfoni di ESPN ha raccontato che lui e i compagni di squadra mettono del pepe di Cayenna nei calzini per combattere il freddo e tenere al caldo i piedi. Una stratega improbabile, testimoniata anche da un calzino colorato di giallo lasciato negli spogliatoi, che si è rivelata molto efficace. I Rams hanno giocato un'ottima partita e nessuno sembrava essere toccato dal gelo grazie al piccolo segreto nascosto nelle loro scarpe.

Il trucco del peperoncino nei calzini

Sembra una situazione assurda, ma i Rams hanno cercato di combattere il gelo di Chicago con ogni soluzione possibile per restare al caldo e giocare bene anche a -15º. Uno dei trucchi più popolari all'interno della squadra è quello di mettere del pepe di Cayenna nei calzini per combattere il freddo: a discapito del nome si tratta di una tipologia di peperoncino rosso proveniente dal Sudamerica, utilizzato soprattutto per preparare il chilli ma apprezzato anche per le sue proprietà salutari. Per i giocatori di football invece è diventato un alleato per restare al caldo e a quanto pare funziona davvero perché farebbe aumentare il flusso sanguigno ai piedi, riscaldandoli.

La stella dei Rams Poona Ford ha ammesso di aver copiato l'idea ad Al Woods e che utilizza il peperoncino ogni volta che gioca al freddo. Lo ha testimoniato anche ieri, mostrando alle telecamere un calzino con delle macchie gialle lasciate proprio dalla spezia che ha quell'esatto colore. Non è l'unico trucchetto che usano i giocatori infreddoliti, anche se gli altri sono molto più in bella vista: a bordocampo a Chicago erano presenti distributori di cioccolata calda con marshmallow e brodo di pollo per permettere ai giocatori di avere a disposizione una bevanda calda.