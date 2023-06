Il Pro Recco fa la storia: a Belgrado vince per la terza volta di fila la Champions di pallanuoto La Pro Recco batte 14-11 Novi Beograd e conquista per il terzo anno di fila la Champions League, vinta per l’undicesima volta.

A cura di Alessio Morra

La Pro Recco ha vinto ancora una volta la Champions League di pallanuoto. La squadra ligure ha conquistato il trofeo per il terzo anno consecutivo. La squadra guidata da Sandro Skuno ha battuto 14-11 il Novi Beograd ed ha eguagliato il Mladost Zagabria che vinse tre volte di fila la Champions tra il 1968 e il 1970. Il risultato finale è stato 11-11. Il triplete è doppio. Perché in questa stagione a Recco hanno festeggiato anche scudetto e Coppa Italia.

Piscina stracolma, a Belgrado, dove la squadra di casa cercava la rivincita, ma nel primo tempo era già 4-1 per la Pro Recco che rischia grosso quando all'11' viene espulso per brutalità Echenique. Per 4 lunghi minuti la Pro è con un uomo in meno, ma tengono bene e quando si ritorna in parità, la partita di fatto finisce. Poker per Di Fulvio e Zalanki.

La Pro Recco a Belgrado ha vinto per l'undicesima volta la Champions League. Dopo quelle del 1965 e del 1984, sono arrivate quelle dell'era moderna: 2003, 2007 2008, 2010, 2012, 2015, 2021 e 2022.

Il Barceloneta è arrivato terzo, grazie al successo ai rigori sui greci del Vouliagmeni. Chiude in bellezza capitan Presciutti, campione del mondo con il Settebello e pluri-medagliato olimpico, che lascia l'attività e che diventerà allenatore. Dopo la premiazione il presidente Maurizio Felugo, grande gloria della pallanuoto, ha dedicato il successo al patron Volpi, l'uomo che ha reso immortale questa squadra che non smette di vincere.

La Pro Recco ha vinto quindi tre Champions League di fila, e in questa stagione ha vinto anche il campionato e la Coppa Italia, e lo scorso novembre aveva portato a casa pure la Supercoppa Europea.