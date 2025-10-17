Il pauroso incidente di surf di Jamie Mitchell, 18 punti di sutura al collo e 15 in gola: “Ma sto bene”

Terribile disavventura per il surfista australiano Jamie Mitchell che ha dovuto farsi ricucire il viso e il collo con oltre 30 punti di sutura dopo che la sua tavola lo ha colpito al volto in una sessione: “Ho avuto una giornata un po’ movimentata…” ha commentato sui social mostrando foto e video del pauroso incidente.

Il pluridecorato e campione internazionale di surf australiano Jamie Mitchell è adesso in condizioni stabili dopo aver riportato enormi lacerazioni alla testa e al collo in seguito a un incidente in mare, avvenuto a casa sua alle Hawaii. Impressionanti ferite lungo la parte sinistra del volto sfigurata da squarci che ne hanno anche provocato la fuoriuscita delle ossa mandibolari a tal punto che è stato costretto a subire una sutura di ben 15 punti al collo e di 12 in gola. Condizioni estreme che però non gli hanno impedito di salire a bordo del suo Van e dirigersi personalmente in ospedale, come ha documentato lui stesso su Instagram, riducendo il tutto ad un banale contrattempo: "Sto bene, diciamo che ho avuto una mattinata un po' movimentata".

Il terribile incidente in acqua: colpito al volto dalla tavola da surf di 2,78 metri

Mitchell ha pubblicato le foto e il video del suo pauroso infortunio che avrebbero fatto venire la nausea anche ai deboli di cuore, mostrandosi sul suo Van con cui si è diretto da solo al più vicino ospedale, e poi i primi piani delle lacerazioni all'altezza del collo, dello zigomo e dietro l'orecchio sul cuoio capelluto. Infine, se stesso sdraiato su un lettino di pronto soccorso per essere medicato e ricucito. Il campione di surf ha raccontato che la sua tavola, di 2,78 metri, lo ha colpito in piena faccia durante una sessione, provocandogli ben 18 punti di sutura in testa e 15 punti in gola. Altri cinque punti li ha poi rimediati alla guancia e altri cinque in altre parti del corpo.

L'ironia di Mitchell di fronte alle orrende ferite al volto: "Ho avuto una mattina un po' movimentata"

L'incidente è coinciso anche con il lancio di un nuovo podcast, condotto direttamente da Mitchell sul mondo del surf. Nel podcast poi ha ironizzato sulla tempistica, definendola una trovata pubblicitaria di "genio creativo e magistrale esecuzione": "Sono piuttosto ammaccato, ma sto bene. Sono stato piuttosto fortunato… ho avuto una mattinata un po' movimentata" ha poi continuato sui social mostrandosi con visto e fasce in testa e cerotti al viso: "È interessante che le cose vadano male quando meno te lo aspetti. A volte la vita continua a darti limoni, ma tu continui ad andare avanti e a credere di essere sulla strada giusta. Sono più grato che mai a mia moglie, alla mia famiglia e ai miei amici. Ci rivediamo presto in acqua."