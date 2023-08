Il mistero della nazionale del Burundi scomparsa nel nulla: “Aiutateci a trovare i nostri ragazzi” La maggior parte dei giocatori (10) ha fatto perdere le proprie tracce da domenica pomeriggio. Il sospetto è che la fuga fosse un piano premeditato e messo in atto prima della fine dei campionati mondiali di pallamano Under 19 in corso in Croazia.

Un’immagine della selezione under 19 del Burundi impegnata in Croazia.

Un'intera nazionale scomparsa nel nulla, inghiottita nel vuoto di informazioni e nel buio della notte. I giovani dell'Under 19 del Burundi hanno fatto perdere le loro tracce. Nessuno sa che fine abbiano fatto. Telefonini spenti, non un messaggio che giustificasse in qualche modo l'assenza improvvisa. Niente, solo sospetti e supposizioni. La squadra di pallamano del Paese africano si trovava in un albergo di Fiume (in Croazia) e avrebbe dovuto fare ritorno a casa dopo i campionati mondiali di categoria. Ma non li giocheranno mai.

Cosa è accaduto? La prima deduzione degli inquirenti è che in realtà si tratti di una fuga meditata e messa in atto appena possibile. Ci sarebbe stato un piano preciso, scattato una volta che la selezione ha quasi concluso la propria esperienza nel torneo iridato: riuscire a entrare in Germania oppure raggiungere altri Stati del Nord Europa (in particolare, la Francia) dove chiedere asilo politico e ricominciare una nuova vita. Lo avrebbero fatto seguendo la cosiddetta "rotta balcanica", percorso fuori dai radar dei controlli e delle istituzioni. E il fatto che dal 1° gennaio anche la Croazia faccia parte dell'area Schengen ha favorito la exit-strategy degli atleti.

Le immagini segnalatiche degli scomparsi nel comunicato della polizia di Fiume.

È questa l'ipotesi ritenuta molto probabile alla luce del contesto e del momento: perché le gare in calendario terminassero ne mancava solo una, ma i dieci ragazzi nati nel 2006 non hanno mai risposto presente all'appello. Per loro il viaggio di rientro in patria era qualcosa da evitare. Nelle camere non c'erano e non sono stati trovati indizi. L'ultima volta che sono stati visti risale al pomeriggio di domenica: alla vigilia della partita con il Bahrein (poi annullata) lo staff e la delegazione della nazionale null'altro hanno potuto fare che prendere atto della situazione. Svezia, Iran e Stati Uniti i match disputati prima della fuga.

Solo tre giocatori sono rimasti in hotel ma non hanno saputo fornire informazioni. Anche il tentativo di contattare al telefono alcuni esponenti della squadra spariti rivelato vano. Erano spenti. La Federazione di pallamano ha diffuso le foto dei giovani tesserati mentre la polizia di Fiume ha spiccato il mandato di ricerca per gli scomparsi. "Aiutateci a ritrovare i nostri ragazzi. Chiunque sappia qualcosa, dia informazioni", le parole del presidente della federazione del Burundi, Dauphine Nicobamia.