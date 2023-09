Il lottatore MMA capisce subito cosa gli è successo: il suo è lo sguardo dell’orrore Un infortunio terribile, devastante, al punto da essere definito sui social la “peggior frattura alla gamba nella storia delle MMA”. Dylan Reischman era all’esordio da professionista nelle arti marziali miste: non lo dimenticherà mai.

A cura di Paolo Fiorenza

Un infortunio terribile, devastante, al punto da essere definito sui social la "peggior frattura alla gamba nella storia delle MMA". Una scena che colpisce come un pugno nello stomaco e non solo per la gravità dell'episodio, ma anche per lo sguardo pieno di orrore che si può leggere negli occhi sgranati del lottatore quando capisce cosa gli è successo e come questo impatterà la sua carriera. Dylan Reischman era all'esordio da professionista nelle arti marziali miste: il 21enne americano sognava ben altro per il suo debutto contro Jaime Mora sabato scorso.

Il dramma sportivo e umano di Reischman è avvenuto nel secondo round dell'incontro, quando il lottatore stava tentando di difendersi da un takedown vicino la recinzione: in quel momento la parte inferiore della sua gamba sinistra è rimasta intrappolata sotto la coscia, con un angolo impossibile da sostenere per la fisiologia del corpo umano. Quando i due combattenti sono caduti sul tappeto, la gamba di Reischman si è spezzata a metà con un rumore sordo che ha gelato il sangue di tutti i presenti e di chi assisteva all'incontro in televisione.

Gli occhi del povero Dylan e il suo urlo hanno fatto capire subito all'arbitro del combattimento che doveva intervenire immediatamente per sospenderlo, mentre anche l'avversario – appena si è reso conto di cosa era accaduto e ha visto la gamba penzoloni – è rimasto scioccato, abbandonandosi a gesti di disperazione. Il replay della sequenza finale dell'incontro mostra chiaramente come un osso della gamba di Reischman sia dislocato, sporgendo dalla parte superiore del ginocchio.

Il buon Dylan non sperava certo di diventare una star dei social per motivi non legati alle sue prestazioni, ma nelle ore successive al suo disastroso debutto il ragazzo ha dimostrato grande coraggio e forza di volontà. Reischman ha postato un messaggio per far sapere a tutti che stava bene, nei limiti del possibile, e stava già pensando di tornare a combattere.

"Grazie a tutti per il sostegno e le preghiere, significa davvero il mondo per me e ha già reso tutto questo molto più semplice – ha scritto su Instagram insieme a una sua foto in un letto d'ospedale – Il mio intervento è andato benissimo, domani potrò muovermi con le stampelle e potrò ricominciare ad allenarmi tra quattro mesi, il che onestamente è molto prima del previsto". In bocca al lupo.