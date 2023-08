Il lottatore è a terra con una gamba spezzata, l’avversario è senza pietà: reazione brutale L’incontro di MMA dura appena 40″ per il gravissimo infortunio capitato a Grigoriy Ponomarev: la torsione della gamba è agghiacciante. Più ancora è l’atteggiamento dell’altro lottatore, Vakhaev: continua a colpirlo e poi esulta.

Grigoriy Ponomarev è a terra infortunato e viene sopraffatto dall’avversario, Mukhamamd Vakhaev.

La sequenza video è raccapricciante sia per la gravità dell'infortunio che subisce uno dei lottatori sia per la reazione brutale del suo avversario che non mostra alcuna pietà. Il combattimento nell'ottagono della MMA dura meno di un minuto ma le immagini molto forti restano impresse. Grigoriy Ponomarev e Mukhamamd Vakhaev si ritrovano l'uno di fronte all'altro a Mosca per il match del Campionato Assoluto Akhmat 161 (ACA), categoria pesi massimi.

Quaranta secondi, tanto dura l'incontro prima che l'incidente metta fuori causa uno dei contendenti. E saranno anche i più brutti e tremendi della vita del lottatore russo che, complice una torsione impropria della gamba sinistra, stramazza sul pavimento con l'arto che sembra spezzarsi in due e il rumore sordo della frattura che gli rimbomba dentro.

Il momento in cui il lottatore perde l’equilibrio: a caduta è rovinosa.

Ponomarev è in preda al dolore, stringe l'articolazione tra le mani, vede quel che gli è capitato e nello sguardo ha tutto il terrore delle conseguenze di quella lesione agghiacciante. Il 28enne era partito forte mettendo all'angolo Vakhaev, provando a logorarlo con una scarica di colpi ma la reazione dell'avversario lo ha sorpreso. Nel tentativo di resistere al ritorno del fighter ha indietreggiato scartando di lato e tenuto la guardia ma ha messo il piede in fallo e si è fatto male. Perso l'equilibrio, è caduto in maniera rovinosa ma l'incontro non è fermato.

Il fighter a terra per una torsione impropria del ginocchio.

L'arbitro, Maxim Protasov, era a pochi passi e si è reso subito conto dell'accaduto ma ha interrotto a fatica il combattimento. Vakhaev, in maniera impietosa, ha continuato ad avventarsi sull'avversario colpendolo con pugni e calci fino a quando l'ufficiale di gara non è riuscito a stoppare il duello per agevolare i soccorsi e lo staff medico.

Quel terribile incidente avvenuto sul ring ne ha ricordato un altro avvenuto di recente ma su un campo di calcio: è molto simile all'intervento involontario ma disgraziato di Marcelo del Fluminense. L'ex calciatore brasiliano del Real Madrid ha calpestato Luciano Sánchez dell'Argentinos Junior passandoci sopra con tutto il peso del corpo e provocando la rottura del ginocchio.

Tremendo davvero. Più ancora lo è stata la reazione impietosa che porta Vakhaev a infierire su Ponomarev, che ormai non è più in grado nemmeno di difendersi. E quando l'arbitro, dopo l'interruzione, lo proclamerà vincitore darà addirittura sfogo a tutta la propria gioia facendo una capriola all'indietro e festeggiando così la 12ª vittoria in carriera (la sesta per ko) e la qualificazione alle semifinali dell'evento