Il KO più ridicolo della boxe: non viene colpito e cade all'indietro come un sacco vuoto Il combattimento di boxe tra Deji, che è il fratello di KSI, e Dawood Savage si è concluso in maniera imbarazzante, per non dire con una pagliacciata: l'afghano ad un certo punto si è lasciato cadere all'indietro senza che il suo avversario neanche avesse fatto la mossa di sferrare un pugno, restando poi a terra mentre era contato KO dall'arbitro.

A cura di Paolo Fiorenza

Non è stata esattamente una bella figura per Dawood Savage e per la boxe quanto accaduto in un combattimento di Misfits Boxing, la nuovissima sigla di pugilato creata dal noto influencer KSI. Anzi, per dirla tutta, è stata una pagliacciata che ha visto il 26enne pugile nato a Kabul andare KO senza che il suo avversario Deji Olatunji (fratello di KSI) neanche lo toccasse, come mostra impietosamente il video del momento decisivo dell'incontro, che è andato in scena in Qatar.

Il 27enne Deji era arrivato a questo incontro col ruolino non esaltante di quattro sconfitte (di cui due peraltro contro Jake Paul e Floyd Mayweather) e sole due vittorie, ma il suo avversario era messo peggio, visto che non aveva neanche una vittoria ad accompagnare le sue cinque sconfitte. L'hype intorno al match era tutto dovuto alla notorietà social dei due pugili (entrambi youtuber e content creator seguitissimi), visto che la Misfits Boxing è espressamente votata allo spettacolo più che alla ‘noble art', ma era difficile comunque immaginare che il combattimento sarebbe stato così deludente e la conclusione tanto imbarazzante.

Il KO incassato da Savage contro Deji: una pagliacciata

I primi due round sono stati privi di momenti degni di nota, con Savage che ha trascorso gran parte del tempo ad evitare il suo avversario, che non è riuscito a piazzare un solo pugno in quelle prime fasi. L'epilogo tanto inatteso quanto all'apparenza farlocco è avvenuto nel terzo round. Savage è andato una prima volta a terra su un sinistro di Deji che peraltro non è sembrato toccarlo, ed infatti l'arbitro non lo ha considerato un atterramento. Rialzatosi subito, il pugile afghano ha fatto segno di no in segno di sfida a Deji, ma poi si è comportato in maniera opposta, lasciandosi cadere all'indietro qualche attimo dopo senza che neanche il britannico avesse fatto la mossa di sferrare un pugno.

Stavolta Savage non si è rialzato, mostrando di aver accusato il colpo (ma quale?), e l'arbitro non ha potuto fare altro che contarlo KO a terra. Deji dopo il combattimento ha dichiarato di essere rimasto deluso dalla sua esibizione, sostenendo peraltro che avrebbe potuto piazzare più pugni se avesse affrontato qualcuno che stava effettivamente cercando di combattere con lui piuttosto che scappare.

Dal canto suo, Savage ha scritto sui propri social: "Deji è una leggenda. È stato un onore condividere il ring con lui e imparare così tanto da lui dentro e fuori dal ring. Sarò per sempre grato a tutti coloro che mi hanno supportato, sto ancora migliorando e lavorando su me stesso per essere sempre migliore ogni giorno, pulirò il mio record e tornerò, ve lo prometto!". Ma anche no…