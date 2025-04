video suggerito

Agostini viene colpito da una pallinata in testa e il doppio a Barletta finisce con una squalifica Agostini squalificato a Barletta nel torneo di doppio dopo una pallinata in testa ricevuta da Donski. La coppia con il tennista bulgaro è stata squalificata.

A cura di Marco Beltrami

Episodio increscioso durante una partita del torneo di doppio del Challenger Città della Disfida in corso di svolgimento a Barletta. Una partita valida per i quarti di finale, con protagoniste le coppie formate da Donski e Banthia e Agostini e Cadenasso. Nel secondo set uno sfogo del giocatore bulgaro è finito male, con una pallinata che ha colpito sulla testa uno dei due avversari italiani. Inevitabile la squalifica per la coppia che già era sotto nel risultato.

Il doppio finisce male a Barletta, Agostini colpito da una pallinata

La situazione in questione si è verificata dunque nel secondo parziale, quando il risultato era di 6-2, 4-4 per la coppia italiana. Donski era in risposta, con la chance nelle sue mani della palla break per il sorpasso e la possibilità poi di andare a servire per il match. Scarsa angolazione per il 26enne che ha permesso così ad Agostini di piazzare la volée vincente a ridosso della rete. Grande nervosismo da parte del bulgaro che quando la pallina gli è arrivata a tiro, dopo il doppio rimbalzo, ha colpito violentemente, con la volontà di sfogarsi.

Donski squalificato nel torneo di doppio

La sua conclusione però non è andata alta come probabilmente nelle aspettative e la sfera è finita per colpire il povero Agostini in testa. Il giocatore azzurro è riuscito istintivamente a proteggersi con la mano ma ha accusato comunque le conseguenze del colpo. Donski non ha perso tempo per andare a sfogarsi con il suo avversario che ha provato ad abbracciare. Sul campo è arrivato il fisioterapista che ha verificato le condizioni del tennista colpito. L'arbitro di comune accordo con il supervisor ha provveduto a squalificare il tennista bulgaro e di fatto la coppia formata con Siddhant Banthia si è ritrovata fuori dal torneo.

Agostini e Cadenasso si sono qualificati così per le semifinali del Challenger di Barletta, mentre Donski ora dovrà fare i conti anche con un provvedimento disciplinare. Si legge infatti nel regolamento, che il giocatore andrà incontro ad una multa di almeno 500 dollari. Una cifra tutt'altro che bassa a questi livelli. Molto inciderà anche il successivo comportamento di Dansky che sicuramente si è già scusato con il giocatore italiano.