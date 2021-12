Il golfista Thorbjorn Olesen perde la testa in aereo: molesta una donna e urina sul sedile Il 31enne golfista danese Thorbjorn Olesen è comparso ieri in tribunale di Londra per rendere conto della sua folle condotta su un volo dagli Stati Uniti a Londra. La testimonianza di una donna lo inchioda: “Da dietro ha afferrato il mio seno, mi sono sentita scioccata”.

A cura di Paolo Fiorenza

Non sono giorni facili per Thorbjorn Olesen, 31enne golfista danese che in carriera ha vinto cinque tornei del tour europeo e ha fatto parte della squadra del vecchio continente che ha vinto la Ryder Cup nel 2018. Un nome di primo piano insomma, che ieri è comparso in tribunale a Londra per rispondere delle pesanti accuse di molestie sessuali, aggressione e ubriachezza durante un volo della British Airways. Era il 2019 e Olesen tornava in Europa dopo aver disputato un torneo di golf negli Stati Uniti.

La gravità delle accuse è commisurata alla ricostruzione di quanto accaduto su quell'aereo: un comportamento folle quello del danese, motivato dal suo stato di alterazione. Il 31enne ha afferrato il seno di una donna dopo aver bevuto e preso sonniferi, poi ha anche spinto un membro dell'equipaggio di cabina e urinato sul sedile di un passeggero di prima classe sull'aereo che andava da Nashville, nel Tennessee, all'aeroporto di Londra Heathrow. Olesen era a bordo del volo con altri giocatori professionisti tra cui gli inglesi Ian Poulter e Justin Rose, di ritorno dal World Golf Championships-FedEx St Jude Invitational a Memphis.

Olesen al suo arrivo in tribunale a Londra

Dal canto suo il danese ha negato tutto in tribunale: l'aggressione sessuale, l'aggressione mediante percosse ed anche l'ubriachezza. Olesen ha dichiarato di non avere alcun ricordo del suo comportamento a bordo dell'aereo dopo aver bevuto alcolici e preso sonniferi. Una hostess ha testimoniato di avergli servito un bicchiere di champagne prima del decollo, seguito da una vodka e un succo di mirtillo rosso, e di aver notato il golfista mentre beveva champagne anche dal bicchiere di un altro passeggero. Un'altra donna dell'equipaggio ha notato un piccolo gruppo di persone raccolte attorno al suo sedile con una manciata di "pillole dai colori vivaci" e ha sentito qualcuno dire: "Oh, ne prendo alcune". Secondo la testimonianza, "sembrava che stessero cercando di fare una festa".

La hostess ha raccontato come in seguito abbia cercato di riportare Olesen al suo posto dopo che era andato in bagno e lì sono cominciati i problemi: "Durante il volo il signor Olesen mi ha aggredito e non ha ascoltato le mie istruzioni. Nei miei 27 anni di servizio non ho mai riscontrato un comportamento così cattivo a bordo di un volo". Il direttore del servizio di cabina ha dichiarato alla corte che Olesen sembrava "instabile sui piedi e sotto l'influenza di qualcosa". Una donna, la presunta vittima del reato sessuale, ha raccontato che il golfista poi le ha afferrato la mano e ha iniziato a baciarla: "Non mi lasciava andare e poi si strofinava il viso contro la mia nuca. Ho sentito chiaramente che non sapeva cosa stava facendo. Aveva la sua mano destra intorno alla mia schiena. Con la sua mano sinistra, poi ha afferrato il mio seno e ha spostato la sua mano sul mio seno destro. Mi sono sentito scioccata, aveva oltrepassato il segno".

L'equipaggio di cabina è intervenuto e alla fine Olesen è stato riportato al suo posto con l'aiuto di Poulter, ma in seguito si è svegliato e ha urinato sul sedile di un altro passeggero e nel corridoio. Olesen – che all'epoca era stato arrestato dopo l'atterraggio dell'aereo – ha sostenuto di aver preso un sonnifero naturale insieme ad altri sonniferi e di aver bevuto cinque o sei drink, null'altro, poi non ricorda il resto. Riassumendo la sua testimonianza, il pubblico ministero ha dichiarato: "Ha detto che si sentiva malissimo e imbarazzato, ed era molto dispiaciuto". Il tribunale londinese adesso stabilirà quanto costerà tutto questo a Thorbjorn Olesen.