video suggerito

Il figlio di Tyson svela la decisione della matrigna su Iron Mike: “Sono cose da marito e moglie” Il figlio di Mike Tyson, Amir, dopo l’incontro con Jake Paul ha parlato del futuro del pugile 58enne svelando anche le parole della sua matrigna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quante possibilità ci sono di rivedere Mike Tyson ancora una volta sul ring? Il tanto discusso incontro perso dal 58enne contro Jake Paul rischia seriamente di essere l'ultimo per lui. È quanto ha fatto intendere il figlio di Tyson, Amir che ha fatto riferimento anche alla decisiva volontà dell'attuale moglie della leggenda del pugilato, che ha chiuso la porta ad ulteriori sfide.

Il figlio di Tyson chiude la porta al ritorno sul ring di Mike, la matrigna ha deciso

Mentre non si placano le speculazioni sull'incontro tra Iron Mike e l'ex Youtuber, comprese quelle complottistiche relative a possibili accordi tra i due, le voci dei parenti di Tyson rompono il silenzio su quanto accaduto e sulle prospettive future. Amir, figlio della prima moglie del pugile, è intervenuto nella rubrica Seconds Out, rivelando anche il veto posto dall'attuale compagna del padre su eventuali combattimenti: "Penso che abbia finito. La mia matrigna dice che lui ha chiuso. Loro sono una squadra e queste sono robe da marito e moglie".

Anche Amir è d'accordo ma è consapevole che le sue suppliche non hanno il peso specifico di quelle di Lakiha Spicer: "Una chiacchierata tra di noi sarebbe una perdita di tempo! Se parlassi troppo mi direbbe solo di stare zitto e mi ricorderebbe che non sono suo padre. Posso dire la mia, ma lui è adulto e farà tutto quello che vuole".

L'orgoglio del figlio di Mike Tyson per l'incontro con Jake Paul

A prescindere da quello che accadrà in futuro, il figlio di Tyson è molto orgoglioso di suo padre che ha dimostrato di "saper incassare i pugni' di Jake Paul: "Ero molto orgoglioso. Certo anche preoccupato, ma sapevo che non sarebbe stato messo al tappeto o fuori combattimento perché sapeva incassare. Jake è più giovane, veloce e grosso: quando invecchi la sua attività cardiovascolare diminuisce. Ma lui l'ha fatto meglio di qualsiasi coetaneo, sono orgoglioso di quello che ha fatto, è stato come in Rocky. La maggior parte degli atleti si ritira verso il ‘tramonto', ma il fatto che lui sia rimasto così rilevante, per così tante generazioni, dimostra tutto".

Nessun complotto nell'incontro tra Tyson e Paul

Sull'incontro tra Tyson e Paul si è detto tutto e il contrario di tutto, compreso il riferimento ad un possibile esito truccato. Tutto con buona pace del commento del 58enne che ha rivelato di essere stato in condizioni di salute molto complicate. Amir ha respinto l'idea di una combine, rispondendo per le rime a chi pensa il contrario: "Alcune persone dicono che è truccato ma sappiamo che non era così. Si è solo stancato. Jake si spostava. Sembrava che tirasse indietro i pugni, ma Jake si muoveva. Quando qualcuno non vuole accettare le sconfitte, quando le cose non vanno in quel modo, ovviamente tireranno fuori quella roba. Ed è quello che stanno mettendo su Internet. Il suo serbatoio di benzina dopo il terzo round era appena andato. Questo è tutto. Ha continuato a rimanere lì per tutto il tempo. Ha fatto del suo meglio. Senza tirarsi indietro, ha fatto del suo meglio alla sua età".