Il combattimento più assurdo della MMA, finisce ancor prima di iniziare: “Roba mai vista” Un popolare evento MMA, ovvero delle arti marziali miste, è stato contraddistinto da una situazione a dir poco curiosa.

A cura di Marco Beltrami

Gli eventi della MMA non sono per tutti. Bisogna avere comunque come si suol dire lo "stomaco forte" per assistere agli incontri delle arti marziali miste, dove i colpi durissimi e anche gli infortuni sono cose normalissime. Tutt'altro che normale quanto accaduto invece in uno degli appuntamenti più attesi della 64a edizione del Fusion Fighting Championship (FFC).

Nella cornice del Teatro Leguía di Lima erano pronti ad affrontarsi l'atleta di casa Martín Mollinedo, con Miguel Grijalva per decidere chi avrebbe poi potuto lottare per la cintura di campione. L'ecuadoriano era favorito, dopo una striscia di 8 vittorie ed il titolo della Samurai Fight House nella categoria 70 chili.

Le cose però sono andate in un modo assolutamente inaspettato ancor prima che il combattimento vero e proprio iniziasse. Quando è entrato nella "gabbia" per riscaldarsi, Grijalva ha fatto una serie di salti per testare la sua agilità e la sua reattività. Qualcosa però è andato storto e dopo una delle sue evoluzioni si è sentito un rumore molto forte.

L'atleta in fase di atterraggio probabilmente ha messo male la gamba e il suo ginocchio destro ha fatto crack. Dopo qualche passo, claudicante il sudamericano si è appoggiato alla recinzione e poi si è accasciato. Ha provato a tornare in piedi, ma al momento dell'assistenza medica e crollato in lacrime inconsolabile per l'inevitabile ritiro.

Il telecronista è rimasto sbalordito come telespettatori e addetti ai lavori: "Cosa è successo a Grijalva? Si è infortunato… No, no… È vero? Non ho mai visto una cosa del genere". Sbalordito l'avversario che ha vinto senza lottare: "È la prima volta che vedo una cosa simile. Mi è rimasta la voglia di combattere, mi sono allenato molto duramente, mi sono preparato in anticipo, mi sono dedicato al mio corpo, ho messo da parte la mia famiglia e tutte le mie cose per poter vincere questa battaglia".