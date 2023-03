La cavalla fa sapere al fantino cosa pensa davvero di lui: gli rifila un calcione nel sedere Emotional Damage è una cavalla di cinque anni che per una volta ha deciso di ribellarsi al suo destino di far divertire gli altri: ma poi è andata diversamente.

A cura di Paolo Fiorenza

E alla fine il cavallo si stancò di dover sottostare ai voleri del fantino e decise di farglielo sapere in maniera diretta, senza troppi giri di parole: un bel calcione nel sedere e via, lì dove non batte il sole. Una ribellione peraltro destinata a durare poco, ma intanto meglio far sapere a chi pensava di essere entrato nel cuore del nobile equino che le cose non stavano esattamente così.

A Jody McGarvey è andata anche bene, visto che quel colpo di zoccolo poteva avere conseguenze ben peggiori del grande dolore provato sul momento. Il 32enne fantino irlandese giovedì stava per montare in sella a Emotional Damage prima della partenza di una corsa di galoppo nell'ippodromo di Naas, a circa 18 miglia da Dublino. Niente lasciava presagire quello che sarebbe accaduto di lì a poco: tutte le classiche procedure prima dell'ingresso nelle gabbie si stavano svolgendo come d'abitudine.

Tuttavia la cavalla di cinque anni evidentemente non era tanto contenta di doversi scapicollare lungo la pista per dare battaglia ai suoi simili e ad un certo punto ha avuto un moto di insurrezione violenta. Emotional Damage ha scalciato con la sua zampa posteriore sinistra, dimostrando peraltro grande precisione nel centrare il fondoschiena di McGarvey, il cui urlo di dolore ha attirato comprensibilmente l'attenzione di tutti.

Sono vicende che i fantini sanno che possono verificarsi ed allora l'irlandese – plurivincitore in carriera – non ha fatto una piega: pur sofferente, in quel momento il suo unico pensiero è stato far addivenire a più miti consigli la cavalla. Operazione riuscita in tempo per salirvi in groppa e sgabbiare sul percorso. Una prova non fortunata e forse condizionata da quanto accaduto prima del via: Emotional Damage si è infatti piazzata solo in nona posizione nella gara, vinta dal favorito Troubled Times. Dal canto suo, McGarvey ci ha scherzato su, postando il video dell'episodio su Twitter con un eloquente commento: "Ho preso un calcio nel c**o oggi!".