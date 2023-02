I cinque record che possono essere battuti alla Napoli City Half Marathon La Napoli City Half Marathon scatta domenica 26 febbraio e annovera 6000 partecipanti, 68 nazioni e novità nel percorso. È caccia ai primati con un auspicio: l’edizione 2023 può diventare la mezza maratona più veloce di sempre sul suolo italiano.

L’azzurro Yeman Crippa nella scorsa edizione registrò il nuovo record italiano sulla distanza con 59’26”

Cinque record nazionali che possono essere frantumati alla prossima Napoli City Half Marathon. La gara scatta domenica 26 febbraio alle 9, si parte da viale Kennedy (nei pressi della Mostra d'Oltremare) e può accadere di tutto a giudicare dalla presenza dei podisti più forti provenienti da tutta Europa, oltre che dall'Italia e dall'Africa.

Chi sono i possibili protagonisti? Basta scorrere la lista per avere un'idea dello spettacolo e di quanto sia elevato il livello di competitività: Sofiia Yaremchuk (Esercito) ha un primato di 1:08:56 e proverà a cancellare quello che risale al 2011 (1:08:27) di Nadia Ejjafini. È solo un assaggio rispetto alle prospettive agonistiche in campo internazionale: diversi atleti hanno scelto l'appuntamento di Napoli per fare la storia e riscrivere i tempi di Polonia (sia al maschile che al femminile), Germania (al maschile), Bulgaria e Austria (al femminile).

Sfida ulteriore. L'edizione 2023 può diventare la mezza maratona più veloce di sempre sul suolo italiano. Per farlo serve battere il tempo di 58’59” registrato dall’etiope Zersenay Tadese nel 2007, ai mondiali di Udine. Un risultato che potrebbe essere festeggiato grazie all’etiope Muktar Edris, 58’40” di personale sui 21,097k e due volte campione del mondo dei 5000m, 2017 e 2019.

Il percorso. È rapidissimo e rispetto al 2022 evita tre strappi (di cui l'ultimo verso Piazzale Tecchio), una discesa con pavimentazione irregolare, alcune curve e tre salite. Modifiche che significano tanti secondi in meno sia per i più veloci sia per i podisti che hanno ritmi più lenti e sicuramente tanti personal best. Il tracciato della Napoli City Half Marathon si sviluppa su 21,097 km (misura certificata): evento che ha ricevuto la Bronze Label dalla World Athletics, federazione internazionale di atletica e le 5 Stelle Quality Race dalla European Athletics, nonché insignita del Gold Label FIDAL.

