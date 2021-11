Grave incidente in MMA: Christian ‘Hollywood’ Lohsen perde un testicolo Incidente da incubo per Christian Lohsen, 26enne lottatore statunitense che ha subìto la rottura di un testicolo ed è stato operato d’urgenza per la sua rimozione.

A cura di Paolo Fiorenza

Chi sceglie di dedicarsi alle Arti Marziali Miste sa bene che ha sposato una pratica sportiva che espone il proprio corpo ad infortuni anche gravi. Ne sa qualcosa Conor MrGregor, la cui caviglia ha subìto una frattura da stress nell'ultimo incontro perso contro Dustin Poirier nel luglio scorso. I problemi tuttavia possono presentarsi non solo in combattimento, ma anche in allenamento: è accaduto a Christian ‘Hollywood' Lohsen, 26enne lottatore statunitense che ha scioccato i suoi tifosi con un annuncio su Instagram da brividi.

Lohsen ha mostrato una foto che lo ritrae in ospedale, dove è stato ricoverato per la rimozione di un testicolo. Il lottatore ha ricevuto una forte ginocchiata in allenamento ed è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico d'urgenza. "La scorsa notte è stata dura… in un incidente di allenamento mi sono rotto il testicolo sinistro a causa di una ginocchiata che ha portato a rimuoverlo chirurgicamente… grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato ad arrivare in ospedale. Sto bene, riposo a casa, l'intervento è andato bene. Il dottore ha detto che non perderò testosterone o la capacità di avere figli per questo. Se perdo l'altro, però, sarà tutta un'altra storia, quindi d'ora in poi se mi colpirete sull'ultimo testicolo non saremo più amici…", ha scritto il 26enne scherzando sulla sua disavventura.

Poi in post successivo, Lohsen ha commentato la grande eco che ha avuto il suo incidente in tutto il mondo: "Non consiglio a nessuno di passare attraverso questo… ma dal momento che sono bloccato sul divano durante il recupero, ho trovato pazzesco quanti articoli, commenti e forum ho visto su quello che è successo. Ho visto il supporto di persone che non conosco neanche lontanamente e ho visto anche un sacco di buone battute che mi hanno dato una bella risata, oggi tanto necessaria. Grazie a tutti coloro che stanno inviando buone vibrazioni! Mi riprenderò e tornerò! Ho grandi amici e familiari che mi supportano e la moglie perfetta che mi aiuta con qualsiasi cosa e tutto ciò di cui ho bisogno". Certamente ‘Hollywood' – questo il suo soprannome – avrà bisogno di tempo e riposo prima di poter tornare a combattere sull'ottagono.