Gout Gout brucia le tappe sempre: contratto da 6 milioni di dollari già a 16 anni A soli 16 anni l'astro nascente dell'atletica leggera mondiale ha firmato un ricchissimo contratto con la Adidas. Gout Gout guadagnerà sei milioni di euro, un ingaggio già da stella assoluta.

A cura di Alessio Morra

L'atletica mondiale ha un nuovo fenomeno: il suo nome è Gout Gout, sprinter australiano che sta battendo ogni tipo di record a livello giovanile e che su di sé sente già forte il paragone con il mito, l'irraggiungibile Usain Bolt. Prestazioni da record per questo ragazzo australiano di origini del Sud Sudan che a 16 anni avrebbe già firmato un contratto importante per la Adidas.

Mega contratto per Gout Gout

Gout Gout viene considerato il nuovo Bolt e nonostante sia ancora minorenne, 17 anni li compirà il prossimo 29 dicembre, e secondo il Guardian avrebbe già firmato un contratto da oltre 6 milioni di dollari, più bonus legati alle prestazioni con la Adidas. Una cifra enorme. Ma Gout Gout ha il futuro davanti e si appresta quindi a diventare uno dei testimonial della casa tedesca.

L'accordo non sarebbe stato sottoscritto dopo l'ultimo exploit, ma sarebbe stato firmato lo scorso agosto durante i Mondiali juniores di Lima. Qualche mese dopo è riuscito ad abbattere un primato clamoroso, perché correndo i 200 metri in 20"04 ha battuto il precedente primato, il 20"06 di Peter Norman, medaglia olimpica ai Giochi del 1968.

I guadagni di Gout Gout in confronto a Lyles, Duplantis e Richardson

Al di là dei record e del futuro assicurato la somma andrà a percepire Gout Gout è davvero grande se la si confronta con quanto guadagnava Bolt nel pieno della sua carriera, quando dalla Puma percepiva circa 10 milioni di dollari, cifra che è simile a quella dell'attuale campione dei 100 metri Noah Lyles, dell'imbattibile Duplantis, fenomeno del salto con l'asta e di Sha'carri Richardson, sprinter americana.

Il contratto con la Adidas ha diverse clausole e prevede che il giovane atleta resti in Australia per completare la propria crescita e gli studi, ai quali tiene particolarmente. Gout Gout avrà la possibilità comunque di passare dei periodi di allenamento medio-lunghi in Florida con il gruppo di Lyles.