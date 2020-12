L'ex leggenda del golf, Greg Norman, è risultato positivo al Covid-19. L'annuncio direttamente dal suo profilo Instagram con un post dal letto d'ospedale: "Questo riassume tutto. Il mio giorno di Natale" ha scritto Norman che era anche sceso in campo lo scorso weekend in coppia col figlio Greg Norman jr. Il 65enne australiano ha iniziato a manifestare i sintomi del Covid-19 e dallo scorso martedì ha iniziato la quarantena. Ma il peggioramento delle sue condizioni e del suo quadro generale, ha reso necessario il ricovero da ieri.

"A nome di milioni di persone, f***o Covid" ha scritto Norman ai suoi 188.000 follower, per poi proseguire: "Lasciati alle spalle questa m***a per non riviverla mai più". Nel giorno della vigilia di Natale, Norman aveva anche pubblicato un video in cui descriveva di avere lievi sintomi di potenziale Covid nonostante comunque si fosse sottoposto ad un test risultato poi negativo. E così ha deciso comunque di mettersi in quarantena prima che poi le sue condizioni peggiorassero.

Greg Norma positivo al Covid-19

Greg Norma ha 65 anni ed è una delle leggende del golf. È stato per due volte campione del British Open e ora vive negli Stati Uniti. L'ex campione australiano ha annunciato la notizia del contagio al Covid-19, in un post Instagram contenente foto di lui in un letto d'ospedale. "Ho dei sintomi simili all'influenza, una leggera febbre, la tosse, ho dolori e dolori e un lieve mal di testa" aveva detto in un video durante la vigilia di Natale.

Oggi il post direttamente da un letto d'ospedale dato che le sue condizioni sono peggiorate nel corso delle ultime ore. Non voleva mettere a repentaglio la salute della sua famiglia Norman, e per questo aveva già provveduto a mettersi in quarantena per una sua decisione. La scorsa settimana era arrivato nono, in coppia con suo figlio Greg Jr, nel campionato PNC padre-figlio in Florida. Due posizioni dietro Tiger Woods e suo figlio Charlie di 11 anni.