Gli cedono le ginocchia in una prova Strongman, resta piegato in due: “Rotule salite nelle cosce” Dan Jones è rimasto a terra piegato in due dopo che gli avevano ceduto entrambe le ginocchia nella finale dello Strongman di Southport: “Mi sentivo come se fossi in fiamme, le mie rotule erano salite nelle cosce perché i miei tendini si erano rotti”. Il colosso è stato sottoposto ad un intervento chirurgico durato cinque ore, adesso sta imparando di nuovo a camminare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il video è drammatico, vengono i brividi solo a vederlo ed a pensare al dolore e all'angoscia provati da Dan Jones quando ha capito cosa gli era appena successo. Il forzuto atleta dedito alle competizioni Strongman, in cui bisogna portare a compimento alcune prove nel più breve tempo possibile, è crollato all'improvviso mentre stava trasportando 80 kg di corsa: gli hanno ceduto i tendini rotulei di entrambe le ginocchia e il colosso è rimasto a terra letteralmente piegato in due, senza alcuna possibilità di rialzarsi da solo visto che non aveva più le articolazioni degli arti inferiori. "Mi sentivo come se fossi in fiamme, le mie rotule erano salite nelle cosce perché i miei tendini si erano rotti", ha raccontato successivamente.

Ad inizio settembre Jones stava gareggiando nella finale dello Strongman di Southport, quando si è trovato a dover affrontare la prova che prevedeva il trasporto di quattro dischi da 20 kg – per un totale di 80 kg – per un percorso di 20 metri fino al traguardo, nel minor tempo possibile per superare i suoi avversari. Dan mai avrebbe immaginato che il suo corpo lo avrebbe tradito in maniera così devastante dopo pochi metri: rottura dei tendini rotulei, intervento chirurgico e lunga riabilitazione che lo aspetta. Il 29enne si era preparato dall'inizio dell'anno per competere nello Strongman, non solo con duri allenamenti in palestra ma anche seguendo una dieta da 4500 calorie al giorno.

Dopo l'incidente, Jones ha spiegato che si è trattato di "un infortunio assurdo" e che ancora non è chiaro come sia successo: "Dopo aver visto il video al rallentatore con i medici e i chirurghi, sembra che il tendine rotuleo del mio ginocchio destro si spezzi all'improvviso, il che fa sì che la mia gamba si pieghi sotto di me. Poi il mio ginocchio sinistro si piega sotto di me e anche questo tendine scatta all'impatto con il terreno. Mi sentivo come se fossi in fiamme, le mie rotule erano salite nelle cosce perché i miei tendini si erano rotti. La cosa più strana che ricordo è il silenzio. Tutta la folla stava applaudendo tutti e poi è calato un silenzio di tomba e io sono rimasto sdraiato a terra".

Jones è stato immediatamente trasportato d'urgenza in ospedale, dove gli sono stati somministrati antidolorifici prima di sottoporlo a un intervento chirurgico durato cinque ore per ricostruire entrambi i tendini. Adesso sta imparando di nuovo a camminare con le sue (quasi) nuove articolazioni delle ginocchia. Il terribile infortunio peraltro non ha scoraggiato l'erculeo atleta dal voler tornare a disputare la medesima competizione: "Il chirurgo ha detto che potrebbe significare per me la fine di tutte le competizioni Strongman, ma si valuterà caso per caso. Ha detto che sarebbe stato molto difficile che potessi competere di nuovo al mio livello, ma non lo sapremo finché non comincerò a guarire. Il mio obiettivo più grande è diventare papà e poter rincorrere mia figlia e giocare con lei. Dovrei poter andare in palestra e fare cose da Strongman. L'unica cosa che mi fa andare avanti sono questi piccoli obiettivi".