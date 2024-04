Gli animali che Bolt può battere nei 100 metri, la simulazione: il maiale e l’elefante se li fuma

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Usain Bolt nei 100 metri più veloci della storia, quelli corsi dal campione giamaicano ai Mondiali di Berlino nel 2009, stampò un tempo da alieno di 9"58, che significava aver corso con una velocità media di 37,58 km/h, toccando un picco di velocità di 44,72 km/h. Un siluro fatto uomo, che disperderebbe qualsiasi bipede del pianeta Terra, anche fulmineo come Kylian Mbappé. Ma come se la caverebbe Bolt contro uno sfidante del mondo animale? Quanto sarebbe sufficiente il suo prodigioso sprint per lasciarsi dietro avversari non umani? Una simulazione al computer mostra quali animali (e non solo) batterebbe il leggendario vincitore di 8 medaglie d'oro alle Olimpiadi: dal maiale e l'elefante al Jack Russell Terrier.

Intanto partiamo da quelli con cui Bolt perderebbe nettamente: dal ghepardo al levriero greyhound, il cane più veloce che ci sia. Le simulazioni fatte con la computer grafica, prendendo come riferimento per il giamaicano sempre il suo primato mondiale di 9"58, mostrano come le punte velocistiche di questi cacciatori abilissimi siano inarrivabili perfino per una scheggia come Usain.

Ma il discorso cambia considerando altri animali. Bolt riesce a superare abbastanza facilmente un maiale (che ha una velocità massima di 11 miglia all'ora, ovvero 17,7 km/h), così come uno scoiattolo (19,3 km/h), mentre deve impegnarsi un po' di più per avere la meglio di un elefante (24,1 km/h).

La sfida sale di difficoltà con un roadrunner (Beep Beep nel cartone animato in cui deve sfuggire perennemente a Willy il Coyote), che pur sfrecciando a 32,2 km/h si deve arrendere anche lui all'uomo più veloce della storia. Asticella ancora più alta quando ai blocchi di partenza di questi 100 metri immaginifici si presenta un Jack Russell Terrier (40,2 km/h di velocità massima): lo scattante cane impiegato nella caccia alla volpe dà del filo da torcere a Bolt, ma alla fine anche lui si deve arrendere.

A differenza di Willy il Coyote, Usain Bolt non avrebbe problemi ad acchiappare Beep Beep: è un roadrunner

Il video della simulazione si chiude mostrando come il giamaicano sia più veloce anche di un'auto che guida in una zona scolastica, con limite di velocità di 40 km/h. Insomma, se deve accompagnare qualcuno a scuola, Usain fa prima a metterselo in spalla…