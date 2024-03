Bolt contro il cane più veloce del mondo, la simulazione al computer: non gli prende neanche la targa

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Usain Bolt è semplicemente il miglior velocista nella storia dell'atletica leggera e una delle leggende tout court dello sport mondiale. Il giamaicano – oggi 37enne – stampò ai Mondiali di Berlino del 2009 due record mitologici nei 100 e 200 metri (9"58 e 19"19), tempi che secondo molti appaiono vicini al concetto di insuperabilità, per quanto sono fuori dal mondo. Bolt è sicuramente l'essere umano più veloce di sempre, ma come se la caverebbe contro il cane più veloce sul pianeta? La risposta a questa domanda l'ha data una simulazione al computer che ha messo a confronto il giamaicano con un levriero: la sfida è stata stravinta per dispersione da quest'ultimo.

Il greyhound – il levriero a sua volta più veloce che ci sia – può raggiungere velocità medie superiori a 64 km/h, toccando i 72 km/h come velocità massima in rettilineo. Merito delle sue caratteristiche fisiche: le gambe lunghe e potenti, il torace profondo, la colonna vertebrale flessibile e la corporatura snella. Una scheggia a forma di cane, insomma, che il computer ha sistemato ai blocchi di partenza di una ipotetica gara dei 100 metri contro Bolt, assumendo che il giamaicano corresse al suo meglio di sempre, ovvero in 9"58.

Usain Bolt il 16 agosto 2009 a Berlino: quel giorno diventò l'uomo più veloce di sempre

In quella circostanza, Bolt corse con una velocità media di 37,58 km/h, toccando un picco di velocità di 44,72 km/h. Numeri mostruosi per un umano, ma decisamente inferiori ai dati velocistici del cane. Ed infatti nella simulazione il levriero parte come un razzo, facendo sembrare quasi fermo il pluricampione olimpico, e poi lo semina in un batter d'occhio. La ripresa simulata da dietro mostra come Bolt non riesca neanche a prendere la targa del cane, che taglia il traguardo per primo in 5,80 secondi, dando ben 4 secondi di distacco al giamaicano.

Anche in una seconda simulazione, in cui a Bolt viene concesso un enorme vantaggio in partenza, il velocissimo levriero alla fine riesce a superare giusto sul traguardo il velocista ritiratosi nel 2017. Il cane sarà pure il miglior amico dell'uomo, ma a farsi battere nella corsa anche no…