Gioca a padel ignorando i dolori in campo, finisce in ospedale: “Coaguli nei polmoni e micro-infarti” La campionessa spagnola di padel, Carmen Castillòn ha giocato fino ad arrivare alle semifinali il torneo FIP in Romania malgrado “forti dolori al petto e alle costole e fatica nel respirare”. Gettata la spugna, in ospedale le hanno diagnosticato coaguli di sangue che le causavano micro infarti polmonari. “Ho lottato duramente” ha poi raccontato sui social, “ma il mio corpo alla fine mi ha fermata”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

La numero 83 del ranking mondiale di padel, la spagnola Carmen Castillón, ha rischiato la vita durante il torneo FIP Silver che si è svolto a Timisoara, in Romania. La campionessa classe 2002 aveva accusato malessere e dolori fisici ma li aveva ignorati proseguendo a giocare nel torneo, finché non ce l'ha fatta più e si è fatta ricoverare per ulteriori accertamenti: le sono stati riscontrati coaguli di sangue nei polmoni che le stavano procurando diversi micro infarti. "Il mio corpo mi ha fermata" ha poi detto Castillòn, "ma ho provato comunque a dare il massimo".

Castillòn in semifinale del torneo FIP in Romania malgrado i costanti dolori al petto

La voglia di primeggiare, lo spirito competitivo, l'obiettivo di proseguire il più possibile nel torneo FIP non hanno fermato Carmen Castillòn se non quando non ha potuto davvero più proseguire a seguito di sempre più costanti dolori fisici accusati in campo. La 23enne faceva coppia in campo con la connazionale Carolina Navarro con cui è riuscita a raggiungere le semifinali. Poi, il forfeit obbligato dopo controlli e analisi ospedaliere che l'hanno obbligatoriamente fermata per uno stato complessivo di salute critico. A raccontarlo è stata Castillòn stessa, sui social network, una volta che la situazione clinica si è poi normalizzata.

Il racconto di Castillòn sui social: "Avevo difficoltà anche a respirare"

Dall'inizio del torneo, Castillòn non godeva di ottima forma: "Da giovedì avevo forti dolori alle costole e al petto e anche difficoltà a respirare", ha raccontato la giocatrice sui social media. "È incredibile come, nonostante il dolore, sia riuscita a dare il massimo, provando a vincere su ogni palla", ha continuato il racconto finché il dolore l'ha costretta a desistere: "Ho lottato duramente, ma il mio corpo alla fine mi ha fermato".

Il malessere di Castillòn causato i troppi e continui viaggi aerei

Fortunatamente, perché le sue condizioni erano più che serie: in ospedale hanno confermato la presenza di coaguli di sangue nei polmoni che le stavano causando lievi infarti. Una situazione molto grave che poteva degenerare ulteriormente se non fosse stata presa in tempo. Una prima diagnosi ha individuato una concausa i continui e numerosi viaggi in aereo che deve affrontare regolarmente per i vari tornei di padel.