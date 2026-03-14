Galles-Italia oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canale

L’Italia del rugby gioca a Cardiff la quinta e ultima partita del Sei Nazioni 2026 contro il Galles. Diretta TV in chiaro per tutti e in streaming su TV8. In abbonamento su Sky e su NOW.

La festa dell’Italia dopo la vittoria sull’Inghilterra.

L’Italia si prepara a scendere in campo per l’ultima giornata del Sei Nazioni 2026. Oggi, sabato 14 marzo 2026 con il calcio d’inizio fissato alle ore 17.40, gli Azzurri di Gonzalo Quesada saranno impegnati in trasferta contro il Galles al Millennium Stadium di Cardiff. Una sfida che chiuderà un torneo fin qui ricco di soddisfazioni per la squadra italiana.

Dopo il successo all’esordio contro la Scozia, infatti, l’Italia ha centrato nel turno precedente una vittoria storica contro l’Inghilterra, battuta per la prima volta dopo 32 precedenti disputati dal 1991 a oggi. Un trionfo che ha regalato grande entusiasmo e che ha spinto gli Azzurri fino al quarto posto in classifica, mantenendo viva anche una piccola speranza di podio. Ma soprattutto c’è la concreta possibilità di chiudere il torneo con tre successi, un traguardo mai raggiunto prima nel Sei Nazioni.

Per riuscirci, l'Italia dovrà superare il Galles in quella che, alla vigilia del torneo, sembrava la partita più abbordabile del calendario. I gallesi stanno attraversando un momento complicato, testimoniato dall’ultimo posto in classifica senza vittorie.

Nonostante ciò, l’Italia dovrà fare attenzione a non abbassare la guardia. Dopo le pesanti sconfitte iniziali contro Inghilterra e Francia, il Galles ha infatti mostrato segnali di crescita nelle gare successive, perdendo con margini contenuti contro Scozia e Irlanda. Non sarà più la squadra dominante degli anni migliori, ma affrontarla a Cardiff con troppa sicurezza potrebbe trasformarsi in un rischio per la selezione azzurra.

Galles-Italia, orario e dove vederla in diretta TV e streaming: la partita è anche in chiaro

La gara Galles-Italia sarà visibile in diretta TV e in chiaro per tutti su TV8. Gli abbonati a Sky potranno seguire la quinta e ultima partita del Sei Nazioni su Sky Sport 1 (numero 2019) oppure su NOW (previo pagamento del pass sport che attiva la app su Smart Tv).

Il match si potrà vedere in streaming sul sito ufficiale di tv8.it. In alternativa, per chi ha sottoscritto l'abbonamento, ci sono Sky Go e lo stesso NOW.

Galles-Italia, le formazioni della partita del Sei Nazioni

Le formazioni di Galles e Italia per la quinta partita del Sei Nazioni 2026.

La formazione dell'Italia

15 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 12 caps)

14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 13 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Toulon, 51 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 38 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 46 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon, 53 caps)

9 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 24 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 37 caps)

7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 42 caps)

6 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 53 caps) – capitano

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 71 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 62 caps)

3 Muhamed HASA (Zebre Parma 7 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 40 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 62 caps)

A disposizione

16 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 9 caps)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 23 caps)

18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 25 caps)

19 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 12 caps)

20 David ODIASE (Zebre Parma, 5 caps)

21 Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 36 caps)

22 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 21 caps)

23 Tommaso ALLAN (Perpignan, 88 caps)

La formazione del Galles

15. Louis Rees-Zammit (Bristol Bears – 39 caps)

14. Ellis Mee (Scarlets – 7 caps)

13. Eddie James (Scarlets – 8 caps)

12. Joe Hawkins (Scarlets – 10 caps)

11. Josh Adams (Cardiff Rugby – 69 caps)

10. Dan Edwards (Ospreys – 10 caps)

9. Tomos Williams (Gloucester Rugby – 71 caps)

8. Aaron Wainwright (Dragons – 66 caps)

7. James Botham (Cardiff Rugby – 20 caps)

6. Alex Mann (Cardiff Rugby – 15 caps)

5. Ben Carter (Dragons – 18 caps)

4. Dafydd Jenkins (Exeter Chiefs – 30 caps)

3. Tomas Francis (Provence Rugby – 81 caps)

2. Dewi Lake (Ospreys – 30 caps) captain

1. Rhys Carre (Saracens – 27 caps)

A disposizione

16. Ryan Elias (Scarlets – 47 caps)

17. Nicky Smith (Leicester Tigers – 62 caps)

18. Archie Griffin (Bath Rugby – 15 caps)

19. Adam Beard (Montpellier – 64 caps)

20. Olly Cracknell (Leicester Tigers – 4 caps)

21. Kieran Hardy (Ospreys – 30 caps)

22. Jarrod Evans (Harlequins – 16 caps)

23. Blair Murray (Scarlets – 15 caps)