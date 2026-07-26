Gabriel Langton manca la presa alla sbarra, cade sul collo e resta a terra: grande paura, dimesso dall’ospedale

Grande paura per il 19enne ginnasta inglese Gabriel Langton durante la finale del concorso a squadre di ginnastica ai Giochi del Commonwealth. Le immagini del video della caduta alla sbarra sono spaventose, fortunatamente sta bene.

Il grande spavento ora è passato, ma il gelo calato nell'arena di Glasgow, in Scozia, durante la finale a squadre di ginnastica artistica nei Commonwealth Games, racconta ancor più delle spaventose immagini cosa abbiano pensato in molti quando Gabriel Langton ha mancato la presa alla sbarra ed è caduto a peso morto di testa e collo sul tappeto, rimanendo poi immobile mentre accorrevano i primi soccorsi.

I momenti della prima assistenza a Gabriel Langton dopo la terribile caduta

Una scena angosciante, che ha fatto temere – come successo in episodi simili in passato – possibili lesioni alla spina dorsale, con tutte le drammatiche conseguenze in termini di mobilità. Fortunatamente, al 19enne atleta britannico non è accaduto nulla di tutto questo e Langton già è stato dimesso dall'ospedale, camminando con le sue gambe senza problemi.

L'incidente è avvenuto venerdì sera, quando Gabriel stava effettuando il suo esercizio alla sbarra orizzontale, nella serata dedicata al concorso a squadre dei Giochi del Commonwealth. Durante la sua routine, il giovane ginnasta di Birmingham ha mancato la presa sulla sbarra, cadendo al suolo da un'altezza di oltre tre metri. L'impatto col tappetino è stato tra testa e collo: sono stati attimi terribili, visto che il ragazzo è stato inizialmente immobile. Il pubblico è rimasto in silenzio, la gara è stata interrotta e il personale medico è intervenuto immediatamente.

Langton è stato stabilizzato sul posto con un collare cervicale e portato via in barella dopo una decina di minuti di assistenza, tra gli applausi del pubblico. Prima di lasciare il palazzetto, il britannico ha mosso gambe e braccia, alleggerendo il clima di tensione. Membri della squadra hanno poi confermato che era cosciente, si muoveva e parlava con i medici. Trasportato in ospedale a Glasgow per i controlli del caso, è stato poi dimesso senza ulteriori conseguenze.

"Gabriel è stato trasferito in ospedale a scopo precauzionale durante la notte e oggi è stato sottoposto a diverse scansioni, con risultati molto positivi – ha dichiarato la squadra inglese in un comunicato diffuso sabato – Per fortuna è stato escluso che abbia riportato gravi complicazioni dovute all'infortunio e verrà dimesso per tornare all'hotel della squadra questa sera. È di buon umore ed estremamente grato per i numerosi messaggi di sostegno e per le eccellenti cure prestate dalle équipe mediche. Non vede l'ora di riunirsi alla squadra per festeggiare la medaglia d'argento".

All'inizio di luglio, Langton aveva sostituito il plurimedagliato olimpico Max Whitlock nella squadra inglese, in seguito al ritiro di quest'ultimo per infortunio. L'Inghilterra ha poi chiuso al secondo posto la finale del concorso a squadre venerdì sera, dietro al Canada e davanti all'Australia, ma Gabriel ovviamente – essendo in ospedale – non è potuto salire sul podio assieme ai compagni di squadra.

Nelle scorse ore ha potuto finalmente ricevere anche lui la meritata medaglia d'argento (aveva già gareggiato in corpo libero, anelli e parallele), che tuttavia passa decisamente in secondo piano rispetto al grande pericolo scampato.