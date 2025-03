video suggerito

Francesca Piccinini perseguitata: "Una donna mi manda foto imbarazzanti, dice che è la mia fidanzata" Francesca Piccinini, felicemente legata all'ex calciatore Cristiano Doni, racconta a che punto possono arrivare gli stalker: "Questa donna mi scrive assurdità da anni, dice che è la mia fidanzata. Mi ha mandato foto imbarazzanti, a dire poco".

A cura di Paolo Fiorenza

Francesca Piccinini oggi ha 46 anni, si è definitivamente ritirata dopo essere tornata a giocare a 41, ma la pallavolo resta una parte importante della sua vita: l'ex schiacciatrice toscana è commentatrice per Sky Sport "e partecipo al lavoro di una società di Bergamo, la Chorus, con le ragazzine più giovani. Ma non tocco il pallone da quattro anni". Francesca dà poi una mano al suo compagno, l'ex calciatore Cristiano Doni, nel circolo di padel che è di proprietà di quest'ultimo a Bergamo. Tra i due è amore vero e solido, anche se c'è qualcuno, anzi qualcuna, che sostiene di essere lei "la fidanzata" della Piccinini, fino ad arrivare al punto di "perseguitarla".

Francesca Piccinini e la stalker cinese: "Mi scrive assurdità da anni, dice che è la mia fidanzata"

Si tratta di una sua fan cinese, che è diventata qualcos'altro, di molto meno bello: "Questa donna, che forse mi ha incrociato quando con la nazionale sono stata a Pechino, mi scrive assurdità da anni: ha scovato il profilo di mia madre e le dice che lei è la mia fidanzata, che mi ama o mi odia a seconda del giorno. Ha la foto del profilo con un montaggio di noi due, se intercetta commenti di miei amici capita che li insulti. Mi ha mandato foto imbarazzanti, a dire poco. L'ho bloccata ma ricompare con altri profili. Ho deciso di ignorarla. Se ho denunciato? No. Finora la distanza ha permesso di mettere un argine", racconta Francesca al Corriere della Sera.

Piccinini e Doni, un grande amore: ma non devono giocare a padel…

La Piccinini, una delle pallavoliste italiane più vincenti della storia (un oro mondiale e uno europeo tra le tante medaglie vinte con la nazionale azzurra, 5 campionati italiani e 7 Champions League a livello di club, più vari titoli di MVP e anche un Cavalierato al merito della Repubblica italiana), adesso si è data al padel come sport praticato: "Lo adoro. Ruolo: sinistra in attacco. Io attacco qualsiasi cosa. Con Cristiano abbiamo una regola sacra. Non giocare partite tra noi. Mai". Il motivo lo spiega lo stesso Doni, lo spirito competitivo tuttora elevatissimo di entrambi: "Confermo. Noi due insieme in campo no. Sennò chissà come finirebbe…".

Francesca è un'istituzione a Bergamo (ci ha giocato per 13 anni), così come Doni, ma non vive lì: "No, sono residente a Milano. Quattro anni fa, dopo una vita con il trolley, ho deciso: faccio l'investimento e – come caldeggiavano mamma e papà – cedo al mattone. Zona Monumentale, un'ottantina di metri quadri: carinissima, una bomboniera proprio come la volevo io. Ho comprato casa a Milano quando i prezzi decollavano? Infatti mio padre, saputa la cifra per le dimensioni dell'appartamento, non ci ha girato intorno: sei pazza. L'impatto con il mercato immobiliare milanese non è stato semplicissimo. Preferisco sorvolare…".

"Per il lavoro Milano è comodissima – spiega la Piccinini a proposito della sua scelta – Inoltre, avendo vissuto in molte città del nord (Bergamo, Novara, Torino, Modena), ho immaginato che fosse una buona base per essere vicina a tutto: gli amici, le squadre. Ora mi prendo del tempo per decidere. Certo i prezzi che impennano, anche per la vita quotidiana, non sono un punto a favore. Tutto costa caro e gli stipendi non salgono allo stesso modo". Il suo futuro Francesca non lo immagina da allenatrice di volley: "Oggi non mi vedo in palestra tante ore al giorno, non mi sogno nemmeno di rivivere certe tensioni. No, grazie. Dai 14 anni ai 37 non ho avuto un'estate libera: è ora di respirare e guardare oltre".