Forrest Gump spunta nella mezza maratona di Città del Messico, scatta il grido: “Corri, Forrest, corri!”

Potrebbe sembrare il prosieguo del film da Oscar con Tom Hanks uscito nelle sale cinematografiche nel 1994, ma ciò che è accaduto durante l'ultima mezza maratona corsa a Città del Messico è semplicemente la realtà: nel bel mezzo della gara, dove è stato stabilito anche il nuovo record sulla distanza, è spuntato un Forrest Gump in carne ed ossa che ha scatenato l'entusiasmo collettivo dei presenti.

Cos'è accaduto durante la mezza maratona di Città del Messico

L'incredibile scena si è consumata senza preavviso durante una delle mezze maratone che delineano il calendario ufficiale in giro per il mondo per questo tipo di gara. Il tutto è stato reso possibile grazie ad un anonimo buontempone che si è presentato, lungo il tracciato, vestito perfettamente come il protagonista del film "Forrest Gump", con tanto di camicia a quadrettoni e cappellino rosso d'ordinanza. Non ha vinto, non è nemmeno riuscito ad arrivare alla fine, ma la durata della sua prova è stata scandita dall'entusiasmo dei presenti, divertiti dopo un primo momento d autentico stupore.

Il Forrest Gump vivente e l'entusiasmo dei presenti lungo il percorso

Vestito con la stessa non sportiva camicia a quadri, i medesimi tipici pantaloni cachi e il berretto rosso perfettamente identico nel riproporre l'iconica scena del film, il ragazzo è apparso tra gli atleti ma al contrario dell'originale, non ha cercato né di vincere, ne ha provato a stabilire un record, e tanto meno non ha continuato per 3 anni, 2 mesi, 14 giorni e 16 ore come il personaggio immaginario. Tuttavia tanto è bastato perché tra le strade di Città del Messico si alzasse all'unisono tra i presenti a seguire la gara, l'indimenticabile frase: " Corri, Forrest, corri!".

Kiprotich vince la mezza maratona col nuovo record maschile

Alla fine, è stato l'ugandese Martin Magengo Kiprotich a trionfare nella mezza maratona riuscendo a stabilire anche un nuovo record per la gara maschile con lo spettacolare tempo di 1:03:22. Un particolare che non resterà vivo nella memoria di tutti come il fuoriprogramma che ha vivacizzato i 212 chilometri ufficiali del percorso.