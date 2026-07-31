Finn Balor: “SummerSlam ormai è come WrestleMania per la WWE. Ho 10 anni di frustrazione repressa”

Finn Balor parla a Fanpage.it prima del suo match con Sami Zayn a SummerSlam, l’evento di wrestling più importante dell’estate in mondovisione su Netflix sabato e domenica 1 e 2 agosto.

È tutto pronto per le notti più calde dell’estate della WWE: SummerSlam torna con un evento speciale su due serate, sabato 1 e domenica 2 agosto, live da Minneapolis e solo su Netflix, dalla mezzanotte italiana. Fanpage.it ha intervistato per l’occasione l’ex campione universale Finn Balor, wrestler irlandese che, nel corso dell’evento affronterà Sami Zayn per una futura chance al titolo mondiale.

“Sento che c'è davvero molta pressione su questo match – dice Finn -. Ovviamente SummerSlam è l'evento più grande dell'estate; ormai si sviluppa su due notti ed è allo stesso livello di WrestleMania. E per me personalmente, entrare in questo match nel decimo anniversario da quando ho vinto l'Universal Championship… sento che la posta in gioco per me non potrebbe essere più alta. Quindi, quando salirò sul ring per questo match, sarò ben consapevole della sua importanza e gravità. Sono sicuro che anche Sami Zayn capisca cosa c'è in palio qui: il posto di primo sfidante per il World Heavyweight Championship. Negli ultimi dieci anni ho lottato con le unghie e con i denti per tornare in cima alla montagna, dove mi trovavo dieci anni fa prima di dover consegnare il titolo. Affronterò questo match con il massimo professionalità e sono davvero entusiasta”.

Dieci anni senza vere opportunità per tornare sul tetto del mondo: Finn Balor vinse, infatti, il titolo universale a SummerSlam 2016 ma dovette renderlo vacante già la sera dopo per un infortunio e non lo ha mai più rivinto. “Ho dieci anni di frustrazione repressa che devo tirare fuori – prosegue –. Devo scaricare tutti i problemi che ho avuto nel cercare di tornare in cima e di infrangere quel soffitto. Sento che siamo quasi arrivati. Quindi ancora una spinta a SummerSlam questo weekend e Finn tornerà di nuovo in cima”.

Finn si dice, poi, orgoglioso di essere “irlandese ed europeo” e che ama moltissimo il nostro Paese: “La WWE è un'azienda veramente globale e abbiamo la possibilità di esibirci in tantissimi paesi diversi. Andare in Italia è qualcosa che mi piace davvero molto, ma lo è anche andare in Sud America o in Asia. Mi sento molto fortunato ad avere la possibilità, grazie alla WWE, di esibirmi in così tanti mercati internazionali diversi e con così tanta frequenza. Spero continui così a lungo. Ogni paese porta la propria energia all'interno dell'arena: se sei in Italia l'atmosfera è molto diversa rispetto a quando sei a Tokyo. È un momento davvero entusiasmante per la WWE. Voglio solo dire grazie mille, Italia! È il mio posto preferito da visitare quando vado in vacanza, ho passato molte vacanze a Roma e Firenze. Spero di vedervi presto!”.

Il match più atteso di sabato 1° agosto sarà quello tra CM Punk e Cody Rhodes per il titolo di Undisputed WWE Champion: il neo-campione, che ha strappato il titolo a Sami Zayn, affronterà Rhodes in un dream match tra due amici che non si incontrano singolarmente da quasi 18 anni. Tanta attesa anche per Oba Femi contro Brock Lesnar e il loro Hell in a Cell Match, che sarà la resa dei conti dopo mesi di scontri, con Lesnar in cerca di rivincita dopo la sconfitta di WrestleMania. Gli altri incontri saranno quelli tra Liv Morgan e IYO SKY per il titolo di Women's World Champion dopo la finale del torneo Queen of the Ring, tra Gunther e Nick Aldis, tra LA Knight, Solo Sikoa e Royce Keys contro Jacob Fatu e The Usos per un Six-Man Tag Team Match e infine tra le The Bella Twins e Paige contro le Fatal Influence per un Six-Women Tag Team Match.

Domenica 2 agosto invece sarà la volta di Roman Reigns contro Seth Rollins: il Tribal Chief difenderà il titolo di World Heavyweight Champion contro il suo storico rivale, in un match che i due non disputano uno contro uno dal 2022. Nel corso della serata anche un Ladder Match per il titolo di WWE Women's Champion ad interim, vacante per l'infortunio di Rhea Ripley, in cui si sfideranno Tiffany Stratton, Jade Cargill, Charlotte Flair, Chelsea Green e una quinta superstar ancora da definire. Gli altri match saranno quelli tra Penta e Chad Gable per l’Intercontinental Championship, tra Trick Williams e Baron Corbin per l’United States Championship, tra Sami Zayn e Finn Bálor per un match di qualificazione a primo sfidante per l’Undisputed WWE Championship e infine tra Danhausen e Dominik Mysterio, dopo che il primo ha truffato The Judgment Day.