Lorenzo Finn forte come Seixas, doppia vittoria tra i Pro a soli 19 anni: “Tutto fantastico”

Mentre tutti gli occhi sono rivolti al Tour de France dove debutta a soli 19 anni Paul Seixas, il coetaneo Lorenzo Mark Finn trova il suo primo successo tra i pro al Sibiu Tour.

Una generazione che sta arrivando. Con difficoltà, forse un po' troppa lentezza ma che da qualche tempo si sta facendo fortemente notare alzando la testa nel panorama mondiale del ciclismo professionistico. Il movimento italiano prova a recuperare il tempo perduto, colpevolmente, e lo sta facendo provando a gestire i propri talenti al meglio. Come nel caso di Lorenzo Mark Finn, 19 anni, campione del mondo a livello Under che sta proseguendo verso la propria definitiva crescita che lo vedrà come sbocco la sua prima stagione da pro con la Red Bull Bora hansgrohe con cui ha però finalmente ottenuto il suo primo successo ufficiale tra i "grandi", alla seconda tappa del Sibiu Tour. Poi ribadito nella 3a frazione.

Lorenzo Mark Finn conquista la prima vittoria da professionista, poi replica.

Mentre Paul Seixas si stava arrampicando sulle pendenze del Montjuic nella seconda tappa del Tour de France per non perdere contatto con i migliori, ieri il suo coetaneo diciannovenne Lorenzo Mark Finn faceva altrettanto sulle rampe del Paltinis nella seconda tappa del Sibiu Tour, corsa pro nel calendario UCI: il ragazzo della Bora ha tagliato per primo il traguardo, prendendosi anche la maglia di leader della gara. Un successo che coincide con il primo in assoluto per il corridore ligure che sta vivendo una stagione particolare con una presenza costante tra i giovani e qualche sporadica sortita tra i professionisti. Per prendere confidenza con quello che sarà il suo palcoscenico dal 2027.

Non pago, lo scalatore genovese ha concesso il bis anche nella terza tappa del Sibiu Tour, sempre in salita, mettendo in fila tutti gli avversari, con una facilità disarmante e mantenendo fede alle aspettative. Con la difesa migliore della maglia da leader di classifica generale, che ha gestito nel migliore dei modi anche quando in pieno sforzo, un cucciolo d'orso ha attraversato la strada creando un improvviso, ma innocuo, scompiglio.

La felicità di Finn: "Tutto straordinario, prima vittoria da pro fantastica"

Un apprendistato differente da quello di Paul Seixas, con cui si sta iniziando sempre più spesso a fare paragoni e paralleli e con il francesino terribile che ha deciso l'approccio da più giovane della storia del ciclismo al Tour de France. Per Lorenzo Finn l'attesa si è prolungata ancora per un anno ma i risultati stanno arrivando perché in questo 2026 i progressi sono stati già evidenti culminati nella vittoria imperiosa al Giro d'Italia Next Gen. Ora, l'ultimo tabù infranto: "Ho conquistato la mia prima vittoria da professionista ed è stata davvero fantastica" ha raccontato entusiasta a fine tappa, indossando la maglia da leader. "Devo ringraziare la squadra perché mi ha aiutato a controllare la tappa e mi ha preparato alla perfezione per la salita. Poi, per fortuna, avevo le gambe giuste per staccarmi dal gruppo. La mia prima vittoria da professionista è davvero speciale, ma ora dobbiamo concentrarci perché mancano ancora due giorni alla fine".

Gli italiani più giovani tra i professionisti in attesa di Lorenzo Finn

Di Lorenzo Finn si parla oramai da tempo e con ottime prospettive per il ciclismo italiano del futuro. Non è un caso che a fine stagione il coordinatore delle squadre nazionali italiane di ciclismo, Roberto Amadio, potrebbe fargli arrivare una convocazione agli Europei Professionisti del 2026, che coinciderebbe con la consacrazione finale di un giovane talento che può far sognare i tifosi azzurri. Per una generazione che finalmente sta arrivando. Tra i pro, la presenza azzurra di giovanissimi pronti a far parlare di sé è già ben nutrita: