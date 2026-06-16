Megan Kimmel è morta a soli 45 anni, era una delle figure dominanti del trial running mondiale

La pluricampionessa americana Megan Kimmel è scomparsa neklla notte tra lunedì 15 e martedì 16 giugno per motivi ancora da chiarire. Aveva vinto le ultime Skyrunner World Series e dal 2014 dominava la scena di questa disciplina.

Il mondo del trail running è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Megan Kimmel, campionessa americana la cui morte è stata comunicata in via ufficiale ai media da parte della Federazione Internazionale di Skyrunning: "Abbiamo ricevuto la triste notizia della scomparsa della straordinaria runner di montagna Megan Kimmel. Un'atleta eccezionale e una vera skyrunner la cui eredità vivrà per sempre". Dal 2014 ha dominato quasi ininterrottamente la scena mondiale di questa particolare disciplina.

La carriera infinita di Megan Kimmel: dal 2014 ha dominato il trial running

Kimmel ha iniziato la sua brillante carriera sin da giovanissima, iniziando a scalare le classifiche classificandosi seconda ai Campionati Mondiali di Skyrunning del 2014 a Chamonix. L'anno successivo ha poi trionfato nella Dolomiti SkyRace di 22 chilometri, stabilendo un nuovo record mondiale. Per l'atleta di Denver è stato solamente l'inizio di un lungo percorso sempre in ascesa: sono seguite le vittorie nella Matterhorn Ultraks e nella Rut passando dalla conquistate delle Migu Run Skyrunner World Series, la Livigno SkyMarathon, e poi ancora Matterhorn Ultraks, Limone Extreme e Yading Skyrun.

Nel 2018 ha battuto un altro record, nella maratona di Pikes Peak mentre nel 2019 Kimmel è salita di nuovo sul podio alla Mount Awa SkyRace e alla Transvulcania dove, nella gara di La Palma, è arrivata terza dietro ad altre campionesse del trial running internazionale del calibro di Ragna Debats e Anne-Lise Rousset.

Megan Kimmel, un'atleta polisportiva: dal football americano allo sci fino allo skyrunning

L'ultimo suo successo in ordine di tempo sono state le Skyrunner World Series. Kimmel aveva iniziato la sua avventura nello sport da bambina cullando altri sogni. Aveva iniziato con l'atletica, poi con il football americano durante gli anni scolastici infine aveva provato anche la corsa campestre. Ha continuato a praticare anche sci alpinismo e sci di fondo fino a quando, dal 2009 in poi, si è dedicata in modo esclusivo allo skyrunning.