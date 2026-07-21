Lutto per Maurizio Sarri, è morto papà Amerigo a 97 anni: fu figura di riferimento del ciclismo toscano

È morto Amerigo Sarri, papà di Maurizio allenatore dell’Atalanta. Aveva 97 anni ed è stato una figura di riferimento del ciclismo toscano nel dopoguerra.

Maurizio e Amerigo Sarri (Foto: ‘La Nazione').

È morto Amerigo Sarri. Il papà di Maurizio, allenatore dell'Atalanta, aveva 97 anni. Figura di riferimento del ciclismo toscano nel dopoguerra, Amerigo Sarri iniziò a correre nel 1946 negli allievi con l'U.S. Figline Valdarno. Per lui nel team toscano subito nove successi che hanno messo in evidenza le sue enormi qualità tanto da considerarlo come una delle promesse più interessanti del panorama ciclistico nazionale. Ben 37 vittorie in sei stagioni con diverse formazioni: G.S. Castellani, U.S. Rifredi, Assi Firenze e l'Aquila Montevarchi. Con quest'ultima Sarri ha vissuto gli anni più importanti e gloriosi della sua carriera nel ciclismo insieme ad altri grandi nomi come Falsini, Bartolozzi e Tognaccini.

Amerigo Sarri in una foto pubblicata da ‘C S Aquila 1902 sez ciclistica Montevarchi'.

Le sue prestazioni gli valsero anche due convocazioni nella Nazionale italiana. Da professionista invece, come sottolinea ‘La Nazione', ha disputato soltanto tre gare, tra cui il prestigioso Giro di Lombardia del 1953. Ad appena venticinque anni poi, nel pieno della sua carriera, decise di interrompere l'attività agonistica dedicandosi al lavoro in una grossa società milanese. A seguito dell'annuncio della sua morte, anche l'Atalanta si è unita al dolore della famiglia Sarri pubblicando un messaggi di cordoglio per il proprio allenatore.

La Dea ha pubblicato un messaggio di condoglianze: "Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l'Amministratore Delegato Luca Percassi, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, tutti i dipendenti ed i collaboratori del Club, si stringono con affetto a Mister Sarri e alla sua famiglia". Messaggio di cordoglio, inoltre, anche da parte del Napoli. Sulla propria pagina Facebook invece, il ‘C S Aquila 1902 sez ciclistica Montevarchi', ha pubblicato un lungo posto per Amerigo Sarri:

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"Ieri sera si è spenta a 97 anni la nostra memoria storica, Amerigo Sarri. Abbiamo avuto l'onore di conoscerti e di intervistarlo più volte, anche insieme a Giancarlo Brocci. Ci ha raccontato chi eravamo: quando a Montevarchi, tra una partita di calcio e una corsa con Sarri, Tognaccini, Falsini, Bartolozzi… senza dubbio si andava a vedere le corse.Vedere i tuoi occhi lucidi quando hai rivisto la tua maglia rossoblé di lana ha dato ancora più slancio a noi a portare avanti gli stessi colori. Sei stato una grande persona e un grande sportivo per l'Aquila Montevarchi. I tuoi aneddoti, le tue imprese e i tuoi insegnamenti rimarranno indelebili per tutti noi.Grazie e ciao Amerigo, per tutto quello che ci hai dato".

Amerigo Sarri in una delle foto pubblicate dal ‘C S Aquila 1902 sez ciclistica Montevarchi'.

Come ricorda il giornalista Alfredo Pedullà inoltre, Amerigo Sarri non era totalmente appassionato di calcio ma ha sempre seguito con attenzione e interesse le evoluzioni di suo figlio Maurizio nel corso della sua carriera da allenatore tant'è che a Londra nel 2018, quando Sarri allenava il Chelsea, ha assistito per la prima volta dalla tribuna a una partita di suo figlio.

Amerigo Sarri nel corso della sua vita, una volta raggiunta la pensione ha proseguito a interessarsi di ciclismo organizzando competizioni per dilettanti, sia a livello regionale sia internazionale, continuando a sostenere e promuovere i valori dello sport. Grande estimatore di Fausto Coppi, Sarri ebbe anche un rapporto di amicizia e stima con Gino Bartali, che spesso si allenava proprio a Figline Valdarno.