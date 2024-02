Finale Mondiali di pallanuoto, oggi Italia-Croazia in TV: orario e dove vederla in chiaro e in streaming Il Settebello si prepara per la finale dei Mondiali di pallanuoto maschile contro la Croazia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in TV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'Italia della pallanuoto sogna di vincere il quinto oro della sua storia: il Settebello scenderà in vasca oggi contro la Croazia per la finale dei Mondiali di pallanuoto maschile. Per la settima volta la Nazionale si gioca la possibilità di diventare Campione del Mondo replicando l'impresa del 2019 e stabilendo il record di successi (attualmente condiviso con l'Ungheria, a quota 4).

Nell'ultimo atto la Croazia ha superato la Francia soltanto ai calci di rigore in una semifinale tiratissima, mentre l'Italia ha raggiunto la finale superando la Spagna Campione d'Europa per 8-6. sarà una finale sentitissima, con il Settebello che vorrà riscattarsi dopo il bronzo vinto agli Europei, competizione che invece i loro avversari hanno chiuso con la medaglia d'argento. La partita verrà trasmessa in chiaro gratuitamente dalla Rai e in streaming su Rai Play.

A che ora si gioca Italia-Croazia ai Mondiali di pallanuoto maschile: l’orario della finale

Italia e Croazia si sfideranno per la finale dei Mondiali di pallanuoto oggi, 17 febbraio 2024, nella piscina dell'Aspire Dome di Doha, in Qatar. La partita avrà il via alle ore 15:30 italiane: il Settebello cercherà di raggiungere il quinto titolo della sua storia, un'impresa che stabilirebbe un nuovo record nella competizione dato che nessuna nazionale ha mai vinto così tanto.

Dove vedere Italia-Croazia in diretta TV e streaming: il canale in chiaro

La finale dei Mondiali di Pallanuoto maschile comincerà alle ore 15:30 italiane. Gli appassionati potranno seguire la partita gratuitamente in chiaro in diretta TV su Rai Sport HD che detiene i diritti della competizione. In alternativa sarà possibile vedere in contemporanea Italia-Croazia anche in streaming, accedendo in modo gratuito all'app di Rai Play.