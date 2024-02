Settebello strepitoso, è in finale ai Mondiali: Spagna ko, l’Italia sfiderà Croazia o Francia L’Italia è in finale nei Mondiali di pallanuoto maschile. Il Settebello ha sconfitto in semifinale la Spagna. Ennesima impresa della squadra di Campagna che sabato in finale sfiderà Croazia o Francia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Dire che l'Italia ha disputato una partita perfetta è riduttivo. La squadra guidata da Sandro Campagna ha annichilito la Spagna, che era sulla carta la favorita per la vittoria finale. Il Settebello si è imposto con il punteggio di 8-6 e si è così qualificato per la finale, che si disputerà a Doha sabato 17 febbraio. L'avversario verrà definitivo dalla seconda semifinale che vedrà di fronte Croazia e Francia.

Il primo quarto è bellissimo, di rara intensità. Si gioca a viso aperto, si corre da una parte all'altra del campo con due portiere straordinari. Aguirre irretisce gli Azzurri all'inizio, Del Lungo non è da meno. La Spagna passa in vantaggio, ma prima del finale arriva il gol di Codemi che riceve da Fondelli e insacca, è 1-1.

L'Italia fa la partita, sempre, Aguirre continua a essere insuperabile, fino a quando Velotto non insacca: è 2-1. Il vantaggio dura poco, perché la Spagna trova il pari con un gol meraviglioso di Munarriz, che con la sua palombella ha ricordato il celebre film di Nanni Moretti, 2-2. Ma da quel momento in poi è solo Settebello che accelera e diventa insuperabile.

Di Fulvio e Fondelli realizzano prima del termine del secondo quarto, l'Italia si porta sul 4-2. Un buon margine, che però va confermato. Si cambia campo e non cambia nulla in vasca. Perché il Settebello continua a spingere e segna altri due gol: Bruni e Condemi portano gli Azzurri sul 6-2, sono addirittura quattro i gol di vantaggio.

La Spagna non molla, ha tanto orgoglio e cerca la rimonta impossibile. Larumba fa gol, 6-3. Gli ultimi novanta secondi del terzo quarto sono in apnea per l'Italia, che deve gestire anche una doppia inferiorità. Gestione perfetta e anche un pizzico fortunata, perché gli spagnoli colpiscono la traversa. Meglio così.

Alvaro Granados Ortega lasciato solo realizza il gol del 6-4, che ridà speranze alla Spagna, che si rifà sotto mettendosi sul 6-5. L'Italia soffre, sa soffrire e si rimette con due reti di vantaggio quando Di Fulvio con un tiro potente non lascia scampo ad Aguirre, è 7-5. Ma mancano due minuti e la partita è ancora lunghissima.

Il gol di Bustos dà pepe alla semifinale, che di fatto si chiude poco dopo quando su rigore segna l'8-6 Andrea Fondelli, che è sempre decisivo. Finisce così. L'Italia è in finale. Campagna e i suoi ragazzi proveranno a vincere l'oro contro la Croazia o la Francia sabato.