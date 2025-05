video suggerito

Finale brutale per il titolo dei pesi massimi WBA: Fisher finisce KO e con la maschera per l’ossigeno Dave Allen è riuscito a infliggere la prima sconfitta in carriera a Johnny Fisher nel match che valeva il titolo dei pesi massimi WBA. Alla quinta ripresa, la serie di colpi vincenti che hanno messo due volte KO il 26enne inglese poi assisto con la maschera d’ossigeno, visibilmente tramortito. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno dei titoli di boxe più ambiti e riconosciuti di sempre, la corona del pesi massimi WBA messa in palio a maggio, è finita con un KO tecnico ed abbandono durante il quinto round con Johnny Fisher stramazzato al tappeto sotto i violenti colpi di Dave Allen che si è aggiudicato la vittoria di nuovo campione intercontinentale. Un successo evidente e con un finale drammatico che ha visto il 26enne britannico dover essere subito soccorso dal proprio staff e sottoposto alla maschera d'ossigeno, prima di riprendersi e poter lasciare il ring.

La vittoria perfetta di Allen: incassa e poi si scatena al 5° round

La rivincita di Dave Allen sul connazionale è stata a dir poco perfetta e spietata alla Copper Box Arena di Londra, con in palio il titolo dei massimi WBA. In una match attesissimo non solo dai tifosi ma dagli stessi due pugili che avevano in sospeso un conto – soprattutto da parte di Allen – dopo la controversa decisione nel match in Arabia Saudita che aveva decretato la vittoria di Fisher. Alla fine, nel corso del 5° round Allen ha rotto ogni indugio e ha iniziato a martellare Fisher fino ad un gancio diretto al volto che ha messo al tappeto il rivale. Rialzatosi, un'altra serie di colpi ha fatto ripetere la scena: Fisher per terra, senza più riuscire ad alzarsi con l'angolo che getta la spugna e l'arbitro che decreta il KO tecnico.

Un finale elettrico e brutale fino al punto che, mentre Allen festeggiava una vittoria più che meritata, Fisher è rimasto a centro ring, seduto a terra evidentemente scosso dai pugni ricevuti che ha dovuto essere assistito dal proprio staff anche con l'intervento della maschera per l'ossigeno. Attimi di apprensione attorno al 26enne inglese che, poco dopo è riuscito a rimettersi sulle proprie gambe per accettare l'amaro verdetto, con la sua prima sconfitta in carriera.

La vittoria di Allen: "Ho corso il rischio di aumentare di peso, ne è valsa la pena"

Entrambi i pugili hanno provato a gestire l'incontro, scambiandosi colpi tattici nel corso dei primi quattro round, con Fisher che è apparso persino in vantaggio, riuscendo a mettere a segno alcuni montanti corti e potenti. Tuttavia, Allen non si è scomposto, ha incassato e ha atteso il proprio momento che è arrivato puntuale al quinto round, con la sequenza che è valsa il titolo: "L'avevo avvertito che avrei fatto sul serio" ha poi commentato con la cintura in bella mostra. "Sono aumentato di peso perché pensavo che mi avrebbe aiutato a mandarlo KO… Ho corso quel rischio e ne è valsa la pena".