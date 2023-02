Fedez dice che il karate è “inutile”, l’oro olimpico Busà gli fa fare una figuraccia: “Vieni da me” Fedez nel suo podcast ha fatto discutere definendo il karate uno sport inutile. Non si è fatta attendere la risposta di un’icona delle arti marziali italiane come Luigi Busà.

A cura di Marco Beltrami

Ancora una polemica con protagonista Fedez. Pochi giorni dopo il polverone per le dichiarazioni su Emanuela Orlandi, il rapper, produttore e personaggio televisivo ha fatto discutere per alcune dichiarazioni su una particolare disciplina sportiva, ovvero il karate. Le parole pronunciate ancora una volta durante il podcast Muschio Selvaggio non sono cadute nel vuoto anche in virtù della reazione quasi immediata di uno dei principali protagonisti italiani dell'arte marziale, ovvero Luigi Busà.

Tutto è iniziato da una serie di battute di Fedez che durante una discussione con i suoi ospiti, ha sottolineato quella che a suo dire è l'inutilità del karate. Per avvalorare la sua tesi, ha tirato in ballo anche la sua esperienza giovanile con questo sport: "Che arte marziale inutile è il karate? Io sono cintura blu di Karate. Io ho perso anni della mia vita a imparare delle cose completamente inutili. Tipo che il pugno si dà così… ma chi ca**o dà il pugno così, che pari così (tutto accompagnato da mosse, ndr). Sono delle mossette goliardiche".

Luigi Busà dopo il titolo olimpico

La risposta a Fedez è arrivata da Luigi Busà. Il classe 1987 di Avola è una delle eccellenze sportive italiane. Il karateka azzurro, specializzato nel kumite si è reso protagonista di un’impresa storica vincendo la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Un risultato che ha impreziosito un palmares già eccellente a livello di Mondiali ed Europei: nel 2006 è stato il più giovane campione mondiale della World Karate Federation, concedendo poi il bis 6 anni più tardi.

In un video pubblicato sul suo profilo social, Busà ha prima caricato il frammento in cui Fedez definisce inutile il karate, con la volontà di chiarire le cose: "Allora io penso che lo sport come una canzone può piacere o non piacere ma non credo che sia inutile. Il karate è una delle più antiche arti marziali che esiste e insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e per gli altri partiamo tutti dallo stesso livello fin da piccolini, ad arrivare poi a grandi campioni che vincono europei, mondiali, fino alle Olimpiadi. Ovviamente abbiamo tutti lo stesso obiettivo che è quello di fare sport e promuovere il valore del rispetto e dell’uguaglianza. Faccio questo video non per far polemica ma per difendere il karatè e non solo, per difendere qualsiasi sport esso sia".

E non manca poi un messaggio proprio a Fedez, con l'invito ad allenarsi insieme: "Ovviamente a Fedez lo invito un giorno ad allenarci insieme perché mi piacerebbe farti scoprire quanta bellezza, quanta tecnica e quanto rispetto si cela dietro questo meraviglioso sport. Per tutti i ragazzi che stanno ascoltando questo messaggio volevo dirvi: continuate a fare ciò che vi piace, abbiate fiducia in voi stessi e difendete sempre ciò in cui credete e non ve ne pentirete mai".