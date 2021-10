Farfalle azzurre da sogno! L’Italia vince oro e argento a squadre ai Mondiali di ginnastica ritmica I Mondiali di ginnastica ritmica in corso di svolgimento a Kitakyushu in Giappone consacrano le ragazze italiane al livello più alto: a distanza di tre mesi dal bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, arrivano altre due medaglie nella rassegna iridata dopo l’argento nel concorso generale. Prima l’argento nelle 5 palle, poi uno strepitoso oro nell’esercizio con cerchi e clavette.

A cura di Paolo Fiorenza

Una giornata indimenticabile per la ginnastica ritmica italiana: le farfalle azzurre hanno vinto ben due medaglie in un solo giorno ai campionati Mondiali in corso di svolgimento a Kitakyushu in Giappone. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea prima hanno vinto l'argento nelle 5 palle, poi sono salite sul tetto del mondo aggiudicandosi l'oro nell’esercizio con cerchi e clavette. È la consacrazione definitiva per le nostre ragazze al livello planetario più alto, dopo la medaglia di bronzo vinta alle Olimpiadi di Tokyo e l'argento mondiale nel concorso generale due giorni fa.

Sempre più consapevoli delle proprie capacità, con una crescita inarrestabile che pone l'Italia tra le big mondiali della ritmica, le nostre ragazze sono scese in pedana per puntare ai bersagli grossi, puntualmente centrati. Dapprima nella finale delle cinque palle hanno largamente migliorato il punteggio fatto segnare nel concorso generale, vincendo l'argento con 45.600 punti (36.900 punti di difficoltà e 8.700 di esecuzione), finendo alle spalle solo della Russia, col Giappone sul terzo gradino del podio.

Poi il capolavoro nella finale con cerchi e clavette, un oro da sogno battendo proprio le russe, annichilite col punteggio mostruoso di 42.275 (33.700 per la difficoltà, 8.575 per l'esecuzione), laddove le nostre avversarie sono rimaste ben lontane con 40.950 punti. Bronzo anche in questo caso per le padrone di casa del Giappone. Quattro giorni fa era stata Sofia Raffaelli a portare a casa un'altra medaglia, vincendo il bronzo nell'esercizio individuale col cerchio. L'Italia domina dunque anche la ginnastica ritmica: nel medagliere dei Mondiali siamo secondi dietro la Russia.