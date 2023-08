Europei femminili di Volley 2023, il calendario dell’Italia: gironi e tabellone Dal 15 agosto partiranno gli Europei femminili di Volley: le convocate dell’Italia, il calendario e tutto quello che c’è da sapere.

A cura di Ada Cotugno

L'Italia si prepara per gli Europei femminili di volley, dove la missione sarà quella di difendere il titolo conquistato nell'ultima edizione. Dal 15 agosto al 3 settembre le azzurre si misureranno con questa nuova sfida, con il CT Davide Mazzanti che proporrà diverse novità rispetto alla squadra che due anni fa era salita sul tetto d'Europa.

Le convocate dell’Italia femminile per gli Europei di Volley

La vera novità è il ritorno in squadra di Paola Egonu: l'azzurra, fresca vincitrice della Champions League con il VakifBank, è tornata in Italia alla Vero Volley Milano e vestirà ancora la divisa della nazionale dopo un periodo di stop.

Tra le grandi sorprese c'è anche la giovane Ekaterina Antropova, classe 2003 che ha preso la cittadinanza italiana giusto in tempo per essere convocata dal commissario tecnico.

Palleggiatrici

Alessia Orro (8)

Francesca Bosio (4)

Schiacciatrici

Myriam Sylla (17, C)

Elena Pietrini (14)

Loveth Omorouyi (21)

Alice Degradi (2)

Opposti

Sylvia Nwakalor (15)

Paola Egonu (18)

Ekaterina Antropova (24)

Centrali

Marina Lubian (1)

Anna Danesi (11)

Federica Squarcini (19)

Liberi

Eleonora Fersino (7)

Beatrice Parrocchiale (20)

Italia agli Europei femminili di pallavolo 2023: calendario e girone

L'Italia disputerà in patria la fase a gironi degli Europei femminili. Si comincerà il 15 agosto con la Romania a Verona, per poi passare a Monza dove affronterà Svizzera e Bulgaria. Il girone si concluderà con le partite contro Bosnia e Croazia che verranno invece disputate a Torino.

I gironi degli Europei femminili di volley

L'Italia è stata inserita all'interno della Pool B per questa fase a gironi. In totale ci sono quattro gironi e ogni gruppo giocherà in luoghi diversi: nel caso dell'Italia le azzurre resteranno in patria, disputando le partite tra Verona, Monza e Torino. La Pool A si giocherà in Belgio, la Pool C in Germania e infine la Pool D in Estonia. Le azzurre affronteranno Romania, Svizzera e Bulgaria per accedere alla fase successiva.

POOL A (a Gent: Belgio): Belgio, Serbia, Polonia, Slovenia, Ucraina, Ungheria.

POOL B (a Verona, Monza, Torino): Italia, Bulgaria, Croazia, Bosnia Erzegovina, Romania, Svizzera.

POOL C (a Dusseldorf: Germania): Germania, Turchia, Azerbaijan, Svezia, Repubblica Ceca, Grecia.

POOL D (a Tallinn: Estonia): Estonia, Olanda, Francia, Spagna, Slovacchia, Finlandia.

Il tabellone della fase ad eliminazione diretta

Dopo i gironi comincerà la fase a eliminazione diretta, con la prima sfida degli ottavi programmata per sabato 26 agosto. Mentre fa il 29 e il 30 agosto avranno luogo i quarti di finale. La semifinale si giocherà il primo settembre mentre la finale si disputerà domenica 3 settembre.

OTTAVI DI FINALE

Ottavo di finale 1: Prima Pool A vs Quarta Pool C (a Bruxelles)

Ottavo di finale 2: Prima Pool C vs Quarta Pool A (a Bruxelles)

Ottavo di finale 3: Seconda Pool A vs Terza Pool C (a Bruxelles)

Ottavo di finale 4: Seconda Pool vs Terza Pool C (a Bruxelles)

Ottavo di finale 5: Prima Pool B vs Quarta Pool D (a Firenze)

Ottavo di finale 6: Prima Pool D vs Quarta Pool B (a Firenze)

Ottavo di finale 7: Seconda Pool B vs Terza Pool D (a Firenze)

Ottavo di finale 8: Seconda Pool D vs Terza Pool B (a Firenze)

QUARTI DI FINALE:

Quarto di finale 1: Vincente Ottavo 1 vs Vincente Ottavo 4 (a Bruxelles)

Quarto di finale 2: Vincente Ottavo 2 vs Vincente Ottavo 3 (a Bruxelles)

Quarto di finale 3: Vincente Ottavo 5 vs Vincente Ottavo 8 (a Firenze)

Quarto di finale 4: Vincente Ottavo 6 vs Vincente Ottavo 7 (a Firenze)

SEMIFINALI:

Semifinale 1: Vincente Quarto 1 vs Vincente Quarto 4 (a Bruxelles)

Semifinale 2: Vincente Quarto 2 vs Vincente Quarto 3 (a Bruxelles)

FINALI:

Finale per il bronzo: Perdente semifinale 1 vs Perdente semifinale 2 (a Bruxelles)

Finale: Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2 (a Bruxelles)

Il calendario completo degli Europei di Volley femminile

15 agosto ore 20:00 – Italia vs Romania

18 agosto ore 21:00 – Italia vs Svizzera

19 agosto ore 21:00 – Bulgaria vs Italia

22 agosto ore 21:00 – Italia vs Bosnia ed Erzegovina

23 agosto ore 21:00 – Italia vs Croazia

Dove vedere i campionati europei di volley in TV e streaming

Gli Europei femminili di volley verranno trasmessi per intero in streaming dalla piattaforma eurovolley.tv, fatto salvo per alcune limitazioni territoriali. Le partite dell'Italia invece potranno essere seguire in chiaro sulla Rai (attraverso i canali Rai Sport, Rai Uno, Rai Due e Rai Tre) e in streaming su RaiPlay. Anche gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire le gare su Sky Sport Summer e in streaming su SkyGo e Now.