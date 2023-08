Italia-Francia di volley femminile oggi agli Europei, dove vederla in TV e streaming sulla Rai: l’orario Italia-Francia valida per i quarti di finale degli Europei 2023 dl volley femminile si giocherà questa sera alle ore 21:15 al PalaWanny di Firenze. Qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta tv e streaming.

A cura di Ada Cotugno

L'Italia vuole continuare la sua corsa agli Europei di volley: la vittoria per 3-0 contro la Spagna ha spalancato alle azzurre le porte di quarti di finale, dove ad attenderle oggi ci sarà la Francia. Le ragazze di coach Davide Mazzanti sognano in grande e si presentano all'appuntamento con un ruolino di marcia impeccabile, dato che tra la fase a gironi e l'ultima eliminatoria non hanno perso neanche un set.

Dalla loro parte hanno sei vittorie schiaccianti per 3-0, un dominio che fa sognare tutti i tifosi. Oggi a Firenze (teatro dei quarti di finale) l'Italia proverà a centrare una nuova impresa, sperando di volare a Bruxelles e staccare un pass per le semifinali del torneo. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita diretta tv e in chiaro e in streaming.

Dove vedere Italia-Francia di pallavolo femminile in TV: il canale in chiaro

I quarti di finale Italia-Francia si giocheranno questa sera, 29 agosto. Sarà possibile seguire la partita della Nazionale femminile in chiaro su Rai 2, mentre gli abbonati Sky potranno seguire il match anche su Sky Sport Arena (canale 204), dove verranno trasmessi anche tutti gli incontri inseriti nel programma della competizione.

Italia-Francia, dove vederla in streaming gratis

La partita degli Europei di volley Italia-Francia potrà essere seguita anche in diretta streaming. L'incontro sarà trasmesso gratis dal sito e dall'app di RaiPlay. Gli abbonati Sky avranno invece la possibilità di usufruire di SkyGo attraverso l'applicazione dedicata per smartphone e tablet. In alternativa c'è anche il collegamento a NOW (previo pagamento del pass previsto per accedere ai contenuti della piattaforma). La diretta streaming è garantita anche su Volleyball World Tv, la tv ufficiale della federazione mondiale di volley.

A che ora gioca l’Italia di volley femminile contro la Francia per gli Europei

L'Italia si giocherà l'accesso alle semifinali contro la Francia questa sera, alle ore 21:15 al PalaWanny di Firenze, nell'impianto che ha ospitato anche gli ottavi di finale contro la Spagna.