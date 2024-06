Europei di atletica oggi in TV, programma e italiani in gara: in serata Jacobs e Fabbri

video suggerito

Seconda giornata degli Europei di Atletica di Leggera a Roma. Dopo il trionfale esordio di ieri, oggi l'Italia si gioca diverse carte da medaglia, con Leonardo Fabbri nel getto del peso, fresco di record italiano fatto meno di un mese fa a Savona, e Marcell Jacobs, l'oro olimpico in carica, alla ricerca della migliore condizione in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 in programma a luglio. Oltre a loro, occhi puntati anche su Mattia Furlani, in finale nel salto in lungo, reduce dal record mondiale under 20 fatto registrare a Savona.

In questo secondo giorno di gare sono in programma sette finali, con l'Italia che nel getto del peso, oltre al recordman Fabbri, si potrà giocare anche la carta Zane Weir, anche lui qualificato.

Gli Europei di atletica Roma 2024 saranno visibili in diretta televisiva sui canali Rai, Sky Sport ed Eurosport. In streaming le gare si potranno seguire su RaiPaly, SkyGo, NOW, Eurosport.it, Discovery+ e Dazn.

Il programma di oggi agli Europei di atletica e gli italiani in gara: gli orari

La seconda giornata di gare agli Europei di Atletica Leggera 2024 sarà divisa come d'abitudine in due sessioni. Si parte alle 10:10 del mattino con le batterie dei 3000 siepi, fino ad arrivare alle 22:53, orario della finale dei 100 metri piani con Marcell Jacobs che punta alla medaglia.

Occhi puntati anche sulla finale del getto del peso che prenderà il via alle 21:02, che potrebbe regalare grandi soddisfazioni ai colori azzurri.

SESSIONE MATTUTINA

10.10 3000 siepi (maschile), batterie: Bouih, A. Zoghlami, Osama Zoghlami

10.40 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni: Bruni, Malavisi, Molinarolo



10.50 100 metri (femminile), batterie: Bongiorni



11.45 400 metri (maschile), batterie: Scotti, Sito , terzo italiano da definire

, terzo italiano da definire 12.10 Eptathlon, salto in lungo: Gerevini



12.20 400 metri (femminile), batterie: Mangione, Polinari, Trevisan

SESSIONE SERALE

18.00 20 km di marcia (maschile): Cosi, Fortunato, Orsoni



18.05 Eptathlon, tiro del giavellotto: Gerevini



19.50 800 metri (maschile), semifinale: eventuali Barontini, Pernici, Tecuceanu



20.06 Salto in lungo (maschile), finale: eventuali Furlani, Mersal, Randazzo



20.12 100 ostacoli, semifinale: eventuali Besana, Carmassi, Carraro



20.38 110 ostacoli, semifinale: Simonelli , eventuali Fofana e Giacalone



, eventuali 21.02 Getto del peso (maschile), finale: Fabbri, Weir



21.10 100 metri (maschile), semifinali: Ali, Jacobs , Melluzzo, Rigali



, 21.37 Lancio del disco (femminile), finale: eventuali Conte, Osakue, Strumillo



21.47 Eptathlon, 800 metri: Gerevini



22.08 100 ostacoli, finale: eventuali Besana, Carmassi, Carraro



22.18 110 ostacoli, finale: eventuali Fofana, Giacalone, Simonelli



22.53 100 metri (maschile), finale: eventuali Ali, Jacobs, Melluzzo, Rigali

Dove vedere gli Europei di atletica in TV e streaming

La diretta tv degli Europei di Atletica Leggera sarà trasmessa in chiaro per tutti sui canali della Rai (Rai 2 e Rai Sport HD). Andrà in onda anche su Sky, Dazn ed Eurosport ma solo per abbonati. Diretta streaming su Rai Play (senza alcun costo aggiuntivo) e solo per abbonati su Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+ e Dazn.