Erika Saraceni è oro nel salto triplo agli Europei Under 20: la 19enne vola al nuovo record italiano

L'atletica leggera italiana ha una nuova luminosissima stella: la milanese Erika Saraceni ha trionfato nel salto triplo agli Europei Under 20 che si stanno svolgendo a Tampere in Finlandia, portando all'Italia la prima medaglia d'oro della manifestazione. La 19enne ha distrutto la concorrenza, piazzando al sesto e ultimo tentativo una misura di 14,24 metri che ha lasciato a distanze siderali le atlete piazzatesi al secondo e terzo posto, ovvero la rumena Daria Vrinceanu (13,75) e la lettone Adriana Kruzmane (13,62). Questo balzo le vale il nuovo record italiano di categoria, nonché il primato della competizione continentale U20.

La Saraceni ha confermato il ruolo di favorita degli Europei giovanili (ieri in qualifica aveva fatto segnare la miglior misura con 14 metri netti), aprendo subito con un 14,08 (suo personale e precedente record eguagliato) che di fatto ha ipotecato la gara. Poi Erika ha piazzato un 14,15 al terzo tentativo, non valido di poco per troppo vento (+2,1 m/s), e infine ha chiuso con lo strepitoso 14,24 (veno nullo) che migliora il suo record nazionale U20 di ben 16 centimetri.

Chi è Erika Saraceni, stella nascente dell'atletica leggera italiana

Davvero notevole e rapida la crescita della ragazza nata a Milano il 21 maggio 2006, figlia dell'ex specialista dei 400 metri Enrico e dell'allenatrice Rosa Anibaldi. Erika aveva vinto l'oro al Festival olimpico estivo della gioventù europea (EYOF) nel 2023, ma soprattutto il bronzo ai Mondiali Under 20 di Lima 2024 con 13,47 (suo personale di allora), in una stagione già notevole per la conquista di due titoli nazionali juniores nel triplo, sia al coperto che all'aperto.

Quest'anno poi la definitiva esplosione, col primo titolo italiano assoluto indoor saltando 13,71, miglior salto di sempre per una junior italiana al coperto, e ora col titolo europeo Under 20 e un volo sempre più lungo, che promette una carriera di alto livello.