Entra in piscina e resta folgorato: l’assurda morte di Saber Kazemi, stella della pallavolo iraniana

Saber Kazemi ha perso la vita a causa di un assurdo incidente. Il pallavolista della nazionale iraniana, che a dicembre avrebbe compiuto 27 anni, non si è mai più ripreso dopo essere rimasto folgorato in piscina. Una vicenda tutta da chiarire per il gigante che fece il suo esordio con la rappresentativa del suo Paese proprio contro l’Italia in Nations League e su cui indagano le autorità competenti. Uno shock per tutta la comunità sportiva dell’Iran, che ora piange un atleta molto stimato anche fuori dal campo.

Cosa è successo a Saber Kazemi, le cause della morte

È stata la Federazione iraniana di pallavolo a confermare la morte cerebrale del povero Kazemi. Saber si trovava a Doha, in Qatar, dove giocava per la squadra locale dell’Al-Rayyan. Mentre era nel suo hotel, il pallavolista ha deciso di farsi un bagno in piscina, ma qui è avvenuto il tremendo incidente: Kazemi ha ricevuto una scossa elettrica che a quanto pare ha avuto conseguenze irreparabili. Un’équipe medica ha provato a rianimarlo e, dopo i soccorsi e il trasporto in ospedale, è stato indotto in coma farmacologico a causa dei danni cerebrali.

La sua famiglia ha spinto per il trasferimento in patria negli ultimi giorni, ma non c’è stato più nulla da fare. La commissione medica della Federazione iraniana di pallavolo ha confermato l’irreversibilità della situazione e la conseguente morte cerebrale. I testimoni hanno raccontato della forte scossa ricevuta prima di perdere conoscenza, anche se i dottori hanno raccomandato ulteriori accertamenti prima di determinare la causa definitiva del decesso.

La carriera di Saber Kazemi, chi era il pallavolista iraniano

Grande lo shock in Iran e in Qatar per la tragica con tantissimi messaggi di cordoglio. Un ragazzo molto amato per il suo carattere oltre che per la sua grande professionalità. Un messaggio in particolare è emblematico e raccoglie il pensiero di tutti i compagni: "Ricorderemo sempre la tua potente schiacciata mancina e la tua compostezza in campo. Ci hai lasciato troppo presto. I miei pensieri e le mie preghiere sono con la tua famiglia. Campione olimpico, campione asiatico, MVP e uno dei migliori opposti in Asia. Diciamo addio a Saber Kazemi".

Una vita per la pallavolo quella di Kazemi che ha giocato in Iran , Turchia , Qatar , Kuwait e Indonesia. Nel 2018 poi l'approdo in nazionale e la partita contro l'Italia in Nations League. Si è tolto qualche soddisfazione poi, con la medaglia d'oro dell'Iran ai Giochi Asiatici e la partecipazione anche ai Giochi Olimpici di Tokyo.