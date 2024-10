video suggerito

Duplantis spiega il significato del suo soprannome “Mondo”: perché è colpa dell’Italia Per tutti Duplantis è diventato Mondo, un nomignolo nato quasi per caso: “Chiunque così a tranne mia nonna, è l’unica persona che mi chiama ancora Armand” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stata senza dubbio l'estate di Armand Duplantis, o per meglio dire "Mondo": ai Giochi Olimpici di Parigi lo svedese ha vinto la sua seconda medaglia d'oro e ha stabilito il suo nono record del mondo saltando con l'asta a 6.25, facendo appassionare anche chi non è mai stato pratico di questo sport. Senza dubbio è l'atleta del momento ed è già considerato tra i migliori astisti della storia, con una carriera che a 24 anni gli ha riservato già tutte le gioie più grandi. Ma la popolarità ha portato con sé anche tanta curiosità sul modo bizzarro in cui tutti lo chiamano.

Perché Mondo? È la prima domanda che Gianluca Gazzoli gli ha rivolto nel suo podcast "BSMT", dato che sul suo soprannome non c'era ancora una storia chiara e nota che ha radici in Italia. Non è un semplice diminutivo del suo nome, ma qualcosa nato per caso che lo accompagna da sempre e che negli anni è diventato il suo vero e proprio marchio personale riconoscibile in tutto il mondo, per tutti tranne che per una persona a lui molto cara.

Perché Duplantis si fa chiamare Mondo

La curiosità regna sovrana ed è lecito chiedersi da dove derivi un soprannome tanto particolare che di svedese sembra avere proprio poco. Mondo non ha un significato ma, come intuibile, è a tutti gli effetti una parola italiana. Lo ha spiegato Duplantis, arrivando alle origini della sua storia: "È semplicemente un soprannome, ed è italiano. La famiglia del migliore amico di mio padre viene dalla Sicilia, quindi suppongo sia nato da lì. Hanno iniziato a chiamarmi ‘Mondo Man' all'inizio, quando ero più piccolo, sto parlando proprio degli albori".

Mondo Man gli si è incollato addosso e non è andato più via, diventando una sorta di amuleto per tutta la sua carriera. Nessuno lo chiama Armand, ma lui stesso non riesce a spiegarsi davvero da cosa abbia origine: "Ho visto dei miei video in cui avevo forse 4 anni e da lì è nata tutta la storia intorno a Mondo. Ho iniziato a saltare quando avevo 3 o 4 anni. Mio padre costruì l'intera struttura in giardino ed è lì che è iniziata tutta la storia di Mondo. Può anche darsi che probabilmente sia derivata e sia venuta dal mondo del salto con l'asta".

Lo svedese ha continuato a raccontare aneddoti della sua vita che girano tutti al peculiare soprannome che gli è stato affibbiato. Persino suo padre, l'astista statunitense Greg Duplantis, non lo chiama più Armand: "A volte hai un soprannome che ti identifica ma è davvero soltanto il mio nome. Mi ricordo un periodo in cui mi chiamavano in qualsiasi altro modo da Mondo. Mio padre mi chiama Mondo per esempio, non Armand".

C'è solo una persona in tutto il mondo che continua a chiamarlo con il suo nome di battesimo, senza farsi trascinare dalla moda di Mondo: "Chiunque in tutto il mondo mi chiama Mondo a eccezione della mia nonna materna, è l'unica persona che mi chiama ancora Armand. Immagino che con lei tutta la storia di Mondo non funziona, quindi lei è rimasta con Armand ma a parte lei a chiunque nel mondo dico ‘Chiamami Mondo', credo che sia un nome molto figo".