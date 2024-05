video suggerito

Dramma nel wrestling: a 50 anni si lancia nella gabbia da metri di altezza, ma si rompe una gamba Grave infortunio per uno dei wrestler più famosi, Adam Copeland, da tutti conosciuto come Edge. Il 50enne canadese si è rotto una gamba lanciandosi in una gabbia d’acciaio da diversi metri di altezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il wrestling è intrattenimento travestito da sport: tutti gli incontri sono sceneggiati secondo un preciso canovaccio, con continui colpi di scena che ribaltano l'esito dei combattimenti e mosse spettacolari lungamente provate in allenamento. Sarà pure ‘tutto finto', come spesso si sente dire, ma la componente atletica è comunque importante: bisogna essere ben preparati, soprattutto nell'assorbire i colpi che arrivano. Pur con tutte le attenzioni possibili, infortuni anche pesanti sono sempre dietro l'angolo. Maggiore è la difficoltà delle ‘figure' messe in atto, più grandi saranno i rischi: ne sa qualcosa un veterano come Adam Copeland, noto a tutti come Edge, che a 50 anni si è lanciato in una gabbia da metri di altezza, con l'obiettivo di atterrare su un avversario, ma è stato lui ad avere la peggio rompendosi una gamba.

Edge con la cintura di campione della AEW: ci ha esordito lo scorso ottobre, dopo una vita nella WWE

Edge contro Malakai Black nella gabbia d'acciaio

Alla fine dello scorso anno Edge, uno dei wrestler più titolati di tutti i tempi, ha visto scadere il suo contratto con la WWE e ha deciso di passare ad un'altra organizzazione, la All Elite Wrestling. La sua nuova carriera è filata liscia fino a domenica scorsa, quando l'esperto lottatore ha riportato il grave infortunio in un match che già si annunciava alla vigilia molto cruento, visto che prevedeva di essere rinchiusi in una gabbia d'acciaio con filo spinato intorno, la cosiddetta ‘Steel Cage'. Copeland affrontava l'odiato rivale Malakai Black ed entrambi a fine incontro sono usciti insanguinati dalla vicenda, che ha avuto il suo momento di massima drammaticità (purtroppo vera) quando Edge ha scalato la struttura ed è saltato dalla gabbia sul tavolo su cui era adagiato il suo avversario.

Qualcosa va storto: Edge si rompe una gamba

L'esecuzione non è stata quella dei giorni migliori, mancando di quella fluidità necessaria perché tutto andasse bene senza conseguenze per nessuno dei due wrestler. Edge voleva cadere col gomito avanti, ma mentre atterrava su Black le sue gambe sono rimaste dritte e si è schiantato al suolo. Il lottatore canadese, che compirà 51 anni a ottobre, nella circostanza si è rotto la gamba fratturandosi la tibia, riuscendo incredibilmente a onorare comunque il copione schienando il suo avversario e uscendo vincitore dal match, esito che gli ha consentito di mantenere il titolo di campione.

È stato lo stesso Copeland a fare il punto delle sue condizioni con un video postato qualche ora dopo: Edge ha detto ai suoi tifosi che sfortunatamente ha subìto una frattura della tibia che richiederà un intervento chirurgico, sottolineando che il suo cervello a volte supera il suo corpo per quanto riguarda quello che prova a fare sul ring. Per il veterano di mille battaglie, undici volte campione del mondo nella WWE, adesso si prospetta un lungo periodo di assenza dal ring.