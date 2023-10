Mondiali di Rugby oggi in TV, dove vedere Irlanda-Nuova Zelanda e Galles-Argentina: le partite dei quarti Si parte con i quarti di finale dei Mondiali di rugby 2023: due supersfide come Irlanda-Nuova Zelanda e Galles-Argentina danno il via alla fase ad eliminazione diretta del torneo. Le partite si potranno vedere in diretta TV in chiaro sulla Rai e a pagamento su Sky.

A cura di Vito Lamorte

I Mondiali di rugby 2023 entrano nel clou con l'inizio della fase a eliminazione diretta: sono rimaste 8 squadre rimaste e ci sono 8 partite ancora da giocare. Il programma inizia oggi, sabato 14 ottobre 2023, con Galles-Argentina alle ore 17.00 e Irlanda-Nuova Zelanda alle ore 21.00.

Il Galles di Gatland sembra essersi pienamente ritrovato e arriva alla fase ad eliminazione diretta forte di 4 vittorie su 4 nel Girone C: di fronte ci saranno i Pumas, che non sono apparsi particolarmente brillanti e hanno guadagnato il pass battendo Samoa e Giappone in due partite molto tirate.

In serata ci sarà una ‘finale anticipata' di questa Rugby World Cup 2023: a Parigi scenderanno i campo Irlanda e All Blacks, con la squadra di Farrell che è parsa molto in forma e di gran lunga superiore alle altre pretendenti mentre la Nuova Zelanda non ha più mostrato debolezze dopo aver sbagliato il secondo tempo contro la Francia all’esordio. Un match tutto da vivere per gli amanti della palla ovale, e non.

Rugby World Cup 2023, le partite di oggi: gli orari TV

ore 17, Galles-Argentina, diretta Sky Sport Arena/Rai Sport HD/NOW/Rai Play

ore 21, Irlanda-All Blacks, diretta Sky Sport Arena/Rai Sport HD/NOW/Rai Play

Irlanda-Nuova Zelanda, dove vederla in TV e in streaming

Il big match di giornata sarà quello tra Irlanda e Nuova Zelanda: si gioca sabato 14 ottobre alle ore 21.00 a Parigi e la partita si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Rai Sport HD e a pagamento su Sky Sport Arena (canale 204). Per vedere la gara in streaming ci sono tre possibilità: gratis su Raiplay oppure a pagamento su SkyGO e Now.

Dove vedere in TV e streaming Galles-Argentina

Ad aprire le danza per i quarti di finale saranno Galles e Argentina, in programma sabato 14 ottobre alle ore 17.00 a Marsiglia: diretta TV su Rai Sport HD in chiaro e a pagamento su Sky, al canale Sky Sport Arena (numero 204). La sfida si potrà seguire anche in streaming su Raiplay gratuitamente e a pagamento su SkyGO e Now.