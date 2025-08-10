Doualla strepitosa, trascina l’Italia nella 4×100 agli Europei U20: porta a casa il secondo oro

Kelly Doualla ha preso il volo e non si ferma più: dopo l'oro vinto nei 100 metri agli Europei Under 20 di Tampere la nuova stellina dell'atletica azzurra si regala il bis con un altro primo posto, questa volta guidando la Nazionale verso il trionfo nella staffetta 4×100 femminile. Anche questa volta non c'è storia per le avversarie, stracciate con un tempo di 43″72 (che stabilisce un nuovo primario italiano), compresa la Gran Bretagna che da grande favorita della gara si deve accontentare del secondo posto davanti alla Polonia.

Le grandi attese della vigilia sono state ripagate dalle prestazioni di Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani e ovviamente Kelly Doualla che a 15 anni ha già sbalordito il mondo intero. È stata proprio lei a chiudere la staffetta e a tagliare il traguardo regalando all'Italia un'altra medaglia d'oro in questa spedizione in Finalndia.

Italia, Oro nella staffetta 4×100 femminile agli Europei U20

Brilla il nome di Doualla che ha permesso all'Italia di vivere un altro pomeriggio grandioso agli Europei Under 20 di Tampere. La giovanissima atleta si è regalata il secondo oro in pochissimi giorni trionfando nella staffetta 4×100 femminile, chiusa proprio dalla sua prestazione che ancora una volta le ha permesso di surclassare le avversarie. Tutto è partito da Pagliarini che ha poi passato il testimone a Valensin, un po' affaticata nel percorrere il suo tratto, seguita da Castellani che ha ripreso e ha spalancato le porte per il gran finale di Doualla.

La stellina azzurra non ha deluso e ha permesso l'Italia di chiudere al primo posto e di mettersi al collo la medaglia d'oro. Con 43"72 hanno stabilito un nuovo primato per la Nazionale e sono riuscite anche a superare la temibilissima Gran Bretagna, argento con 43"98 e favorita per il trionfo. Chiude il podio la Polonia che con 44"07 ha vinto la medaglia di bronzo.