De Giorgi e Grbic abbracciati dopo la finale dell’Europeo per l’intervista: è questo lo sport vero

L'Italia non è riuscita a mettere la ciliegina sulla torta di un Europeo di volley giocato in maniera clamorosa e in finale è stata sconfitta dalla fortissima Polonia. Al Palazzo dello Sport di Roma la selezione guidata da Nikola Grbić ha battuto per 3-0 gli Azzurri di Fefé De Giorgi, che hanno dovuto cedere lo scettro continentale e concedere la rivincita alla nazionale contro cui hanno vinto il titolo mondiale lo scorso anno.

La gara è stata vinta sempre dai polacchi, molto concentrati e sempre sul pezzo in ogni momento della sfida come dimostrano i parziali (25-20, 25-21, 25-23) per la Polonia è la seconda vittoria nella loro storia (la prima nel 2009) nel torneo continentale.

Ferdinando De Giorgi, CT dell’Italvolley, ha parlato dopo la finale e si è espresso con parole molto chiare: "Oggi abbiamo incontrato un avversario degno, guardo questa medaglia d’argento e vedo tanta fatica. Bisogna dare valore alle cose che si fanno. La Polonia ha fatto un grandissimo percorso, oggi ci ha messo in grande difficoltà e dobbiamo dare i giusti meriti ai nostri avversari. Noi purtroppo non siamo riusciti a giocarci le nostre carte, abbiamo cercato di allungare la partita ma non c’è stato modo.”

Il selezionatore azzurro ha proseguito: "Questo argento è costato sudore e fatica, non siamo contentissimi ma non dobbiamo nemmeno sputarci sopra. Adesso abbiamo quattro giorni di riposo e poi voleremo a Rio per il torneo preolimpico. L’obiettivo Olimpiade è importante, la stagione è molto lunga ma dobbiamo recuperare il più possibile e raggiungere questo obiettivo".

Proprio il CT azzurro e Nikola Grbic hanno effettuato insieme parte della loro intervista ai microfoni di Sky e dopo una finale così importante è una vera lezione di sport e di "cultura sportiva" da cui tutti dovremmo apprendere. Non belle parole ma gesti e atteggiamenti corretti per fare capire che nello sport tutti gareggiano per vincere ma poi a trionfare è uno solo e bisogna saper accettare i verdetti.

