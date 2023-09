Disfatta Italvolley, la Polonia è campione d’Europa: Azzurri sconfitti 3-0 nella finalissima L’Italia è stata sconfitta per 3-0 dalla Polonia nella finale degli Europei di pallavolo: Azzurri sottotono cedono ai polacchi trascinati da Leon e Huber.

A cura di Michele Mazzeo

Non è riuscita l'ultima impresa all'Italia negli Europei di pallavolo 2023 di scena nel nostro Paese. Nella finale di Roma gli Azzurri di Fefé De Giorgi hanno infatti dovuto cedere il passo alla Polonia che si è imposta con un netto 3-0 (25-20/25-21/25-23). Capitan Giannelli e compagni questa volta non sono riusciti ad arginare la potenza dei polacchi trascinati da Wilfredo Leon e Norbert Huber che si sono imposti al servizio, a muro e in schiacciata facendo la differenza fin dai primi punti e permettendo alla propria nazionale di prendersi la rivincita della finale dei Mondiali dove a trionfare erano stati invece gli uomini di De Giorgi.

Dopo un primo set in cui gli italiani hanno faticato ad entrare nel match venendo travolti da una Polonia che invece si è presentata subito pronta sul parquet romano, solo a sprazzi infatti l'Italia è riuscita a mostrare quelle giocate che l'hanno portata a vincere tutto negli ultimi anni. Altalenante la prestazione di Michieletto, Romanò e Lavia, così come quella del rientrante Russo, sui quali, probabilmente, ha influito la pressione delle elevate aspettative. Grande fatica a difendere e trovare le contromosse sui precisi attacchi degli schiacciatori polacchi, attacchi poco incisivi e diversi errori nei momenti cruciali del match, mentre gli uomini cardine della formazione polacca hanno brillato per solidità e continuità per tutti e tre i set.

Si chiude dunque con un argento l'Europeo di casa per gli Azzurri, un risultato che però non sminuisce assolutamente il cammino fatto in questa rassegna continentale e, soprattutto, il valore di una nazionale, ancora giovanissima, che già si è tolta tante soddisfazioni ma che può ancora regalarne tante altre nei prossimi anni, a partire dalle Olimpiadi di Parigi 2024 per le quali bisognerà staccare il pass nel torneo Pre-Olimpico che andrà in scena in Brasile dal 30 settembre all'8 ottobre.