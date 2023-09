Italia-Polonia di volley maschile oggi in finale agli Europei, orario e dove vederla in TV e streaming sulla Rai

Italia-Polonia sarà la finale degli Europei di volley maschili 2023. Una sfida tra due squadre fortissime che proveranno in tutti i modi a prendersi il titolo continentale: si tratta di un remake dell'ultima finale dei Mondiali del 2022 e si gioca al Palazzo dello Sport di Roma oggi, sabato 16 settembre 2023, con l'inizio fissato per le ore 21:00. La partita si potrà vedere in diretta TV in chiaro sulla Rai e a pagamento su Sky.

La squadra allenata da Fefè De Giorgi è approdata all'ultimo atto del torneo grazie ad un netto 3-0 sulla Francia, detentrice del titolo olimpico di Tokyo: gli Azzurri sono campioni d’Europa in carica e vanno a caccia del bis ad un anno dal titolo mondiale vinto proprio contro la compagine polacca, che si è qualificata per la finale battendo la Slovenia per 3-1 nell'altra semifinale. La sfida sarà molto equilibrata perché le squadre dispongono di atleti di altissima qualità.

L'attesa per vedere Giannelli & co all'opera è altissima e per acquistare i biglietti della finale bisogna fare riferimento sempre a TicketOne, come anche sottolinea il portale ufficiale della Federvolley.

Sarà presente al PalaLottomatica anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dove vedere Italia-Polonia di pallavolo in TV: il canale in chiaro

La finale degli Europei di volley tra Italia e Polonia sarà trasmessa in chiaro e in diretta dalla Rai, come tutte le gare del torneo finora. In chiaro sarà possibile seguire il match dei ragazzi di De Giorgi collegandosi su Rai Uno mentre gli abbonati Sky potranno vedere la partita sul canale 204 della piattaforma satellitare, Sky Sport Arena.

Italia-Polonia, dove vederla in streaming gratis

Italia-Polonia sarà anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay mentre gli abbonati Sky potranno utilizzate l'app Sky-Go. La finale si potrà seguire anche sulla piattaforma NOW, previo pagamento del ticket Sport.

A che ora gioca l’Italia contro la Polonia agli Europei

Italia-Polonia è la finale degli Europei di volley maschili 2023: si gioca al Palazzo dello Sport di Roma oggi, sabato 16 settembre, e l'inizio è fissato per le ore 21:00.

